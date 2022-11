Figurino de Deborah Secco em estreia como comentarista repercute na Inglaterra

Segundo o jornal, apesar disso, a atriz recebeu diversos apoios de amigos e colegas de profissão como Maria Ribeiro e Gabriela Prioli

A repercussão da roupa que Deborah Secco usou na segunda-feira (21) para estrear como comentarista da Copa no SporTV ultrapassou as fronteiras nacionais e foi notícia no tablóide The Sun.

O veículo noticiou o desagrado de parte do público e disse que Deborah causou alvoroço com uma roupa que “muitos acharam revelador demais para o horário nobre”, ressaltando que “outros fãs acharam a roupa inadequada para um evento esportivo, principalmente por estar sendo realizado no Qatar”.

Segundo o jornal, apesar disso, a atriz recebeu diversos apoios de amigos e colegas de profissão como Maria Ribeiro e Gabriela Prioli. “Estamos assistindo a Copa do Mundo em um país como o Catar, torcendo por um jogador que apoiou um cara misógino, racista e homofóbico, e a dúvida é a roupa da Deborah Secco”, escreveu Maria.

A atriz participou da cobertura ao lado de nomes como do ex-jogador Aloísio Chulapa e do apresentador Magno Navarro. Em determinado momento, quase mostrou demais ao levantar o braço com top curto.

O programa estreou no mesmo dia da competição e é exibido das 22h30 às 23h30.