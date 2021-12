Festival Live To Live chega em sua terceira edição em dezembro com Giovani Cidreira, Karina Buhr, Narcisa e outros

A nova edição tem a temática “Caixa de Pandora” e aborda renascimento e esperança, e amplia o debate da presença digital em tempos de (pós) pandemia

Projeto idealizado pela Agência O RAIO chega em sua terceira edição comandada pelo Jornalista e Pesquisador Wes Mariano entre os dias 10 e 12 de dezembro, em parceria com o portal Mais Brasil, e apresenta uma série de bate-papos virtuais com artistas e intelectuais das mais diversas áreas para falar sobre ideias de um futuro próximo com o tema “Caixa de Pandora”, em alusão ao mito grego da criação da primeira mulher; Zeus cria a caixa e dá a Pandora o dom da curiosidade, após abrir a caixa percebe seu erro, e dentro dela só resta a esperança, esta, que nos motiva a tentar sobreviver ao caos.

Na sexta (10/12), o primeiro dia do evento apresenta o tema “tudo é live”, e recebe os artistas Amanda Marques, Fabi Lian, MC Max B.O e Narcisa Tamborindeguy para discutirem o futuro do formato ao vivo. Já no sábado (11/12) a pauta é o “artista X sobrevivência em tempos de pandemia”, e convida os cantores Renan Scharmann, Gabeu e Karina Buhr e a jornalista Alessandra Alves.

No domingo (12/12) “mortes e recomeços” conta com Giovani Cidreira, que lançou recentemente seu novo álbum “Nebulosa Baby”. Na sequência, a psicanalista Maria Homem fala sobre “Lupa da Alma” (editora Todavia) e presta uma homenagem ao marido, Contardo Calligaris, que faleceu em março deste ano. O encerramento do evento é com Paula Mirhan, que apresenta um pocket com músicas de “Petróleo”, seu novo álbum que fala sobre amor, ódio e outros sentimentos.

Maria Homem presta homenagem a Contardo Calligaris e fala sobre a pandemia em seu novo livro "Lupa da Alma"

O Festival Live To Live nasceu no início da pandemia do COVID-19 quando o formato live entrou em ascensão. A primeira edição do evento aconteceu em março de 2020 com Filipe Catto, Carne Doce, Rodrigo Funai Costa, Prettos, Romero Ferro, Davi Bandeira, Kastrup e Rafa Mon, entre outros.

A segunda edição do web-festival falou sobre “Cápsulas Apocalípticas”, usando uma metáfora do fim do mundo, que recebeu figuras como Paula Lima, Jup do Bairro, MC Tha, Alice Caymmi e Késia Estácio para contar o que guardariam numa cápsula do tempo, caso o mundo acabasse em 2020. Confira abaixo a programação completa da terceira edição do evento e programe-se!

Sexta 10/12: A caixa virtual, tudo é live

14h – Amanda Marques (Abertura)

15h – Fabi Lian

17h – Max B.O – Exclusivamente no YouTube https://bit.ly/LiveToLive3

19h – Narcisa Tamborindeguy

Sábado 11/12: A caixa artística, como nos manter vivos?

15h – Renan Scharmann

17h – Alessandra Alves

19h – Gabeu

20h – Karina Buhr

Domingo 12/12: A caixa fatal, as mortes e os recomeços

15h – Giovani Cidreira

17h – Maria Homem – Exclusivamente no Youtube: https://bit.ly/LiveToLive3

18h – Paula Mirhan (encerramento)

MINI BIO

Wes Mariano – Jornalista, Pesquisador e Pós Graduando em Comunicação e Marketing Digital (FAAP), em 2017 criou a Agência O RAIO, empresa especializada em redes sociais que hoje atende Nelson Motta, Luciana Mello, Karina Buhr, Angelo Assumpção, Luisa Arraes, Virginia Cavendish, Tati Bernardi e Maria Homem. Também faz a pesquisa nos programas Calcinha Larga (Spotify) e Ai Que Loucura (programas de live da Narcisa) e já atendeu nomes como Elza Soares, Liniker, Francisco El Hombre, Supercombo, Selvagens a Procura de Lei, As Bahias e a Cozinha Mineira, Péricles, Alice Caymmi, Vera Fischer, entre outros. Assista a edição anterior em http://bit.ly/Assista-LiveToLive