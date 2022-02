Festa de Viih Tube tem reencontros, beijos e shows

A festa de pré-carnaval com tema de colegial da influencer reuniu diversas celebridades, como Lipe Ribeiro, Sarah Andrade e Maisa

Viih Tube, de 21 anos, reuniu vários famosos em sua festa na madrugada desta quinta-feira (24) na Mansão Ferrara, em São Paulo. Nomeada como ‘Barraca do Beijo da Viih’, o evento de pré-Carnaval foi marcado por pegação, formação de casais e um reencontro dos participantes do BBB 21.

A influencer e ex-bbb trocou beijos com Lipe Ribeiro no palco, os dois estão ficando desde a Farofa da Gkay. A dona da festa ainda se jogou na dança durante o show do DJ Pedro Sampaio. A festa também contou com apresentações de Gabi Martins, Projota e da dupla sertaneja Israel & Rodolffo.

Foto/Reprodução/Redes Sociais

Apontados como o novo casal do mundo das subcelebridades, Marina Ferrari e Victor Igoh ficaram bem próximos durante o evento. O rapaz é ex-noivo da ex-fazenda, Sthe Matos.

Peões de A Fazenda 13, Bil Araújo e Erika Schneider também apareceram em clima de romance. Já Lucas Maciel e Raissa Barbosa deram um beijaço durante a festa.

O evento reuniu alguns participantes da 21ª edição do Big Brother Brasil. Karol Conká, Lumena Aleluia, Rodolffo, João Luiz Pedrosa, Arcrebiano Araújo e Sarah Andrade subiram no palco durante o show de Projota e cantaram ao lado do artista.

Foto/Reprodução/Redes Sociais

Ariadna Arantes e Thaís Braz chamaram a atenção por usarem a mesma roupa. As duas se inspiraram em Britney Spears e foram vestidas com o look da cantora no clipe de Baby One More Time, lançado em 1999.

Famosos como Kéfera Buchmann, Deolane Bezerra, MC Gui, Lucas Viana, Guilherme Napolitano, MC Mirella, Rodrigo Mussi, Maísa, Mariana Menezes e Emilly Araújo também estiveram no evento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A festa teve 10 horas de duração. A influenciadora contou com diversos patrocinadores no evento, entre eles Bis, Trident e LuftaFEM. Viih Tube trocou duas vezes seu look.