Fernando Zor recebe estatueta do Grammy Latino e lança nova marca 

Vitória na premiação foi como produtor musical do álbum “Tempo de Romance”, de Chitãozinho e Xororó; A marca é de vestuário de pesca

A última semana foi repleta de conquistas para o sertanejo Fernando Zor. O cantor, que está há 15 anos ao lado do parceiro Sorocaba, recebeu em sua casa, na última sexta (18), uma estatueta do Grammy Latino devido ao seu excelente trabalho na produção de “Tempo de Romance”, álbum de sucesso de Chitãozinho e Xororó, que venceu a premiação em novembro de 2021, na categoria “Melhor Álbum De Música Sertaneja”.

“Só quem trabalha com música sabe da importância e da importância em receber um Grammy!”, conta Fernando. “Eu busquei por isso a minha vida inteira, eu to muito feliz! Que honra ter o meu trabalho reconhecido, que honra colaborar com os meus ídolos e amigos. Obrigado, obrigado, obrigado!”, finalizou o sertanejo.

Visivelmente emocionado no vídeo que colocou em suas redes sociais, com o prêmio físico em mãos, Fernando telefona para seus amigos mais próximos, que também vibram com a conquista do artista.

Um dia antes, na quinta (17), Fernando fez outro marco na carreira, desta vez, a empresarial, ao se aventurar nesse novo meio e lançar sua marca de vestuário e acessórios para pesca, a “Zor Sport Fishing”. Grande fã de pesca esportiva, Zor uniu seu hobby aos negócios e fundou a que teve seu lançamento na tradicional “Pesca Trade Show”, um dos maiores eventos do ramo no país. Sorocaba e o amigo João Bosco, dupla de Vinícius, estiveram presentes no stand da marca para prestigiar Fernando nessa nova empreitada.

“Tudo começou por conta da minha paixão pela pesca, que vem desde a infância. Anos depois, conheci o outro lado do esporte, que é a pesca esportiva, de preservação, onde pegamos os peixes e logo soltamos de volta. Lá nos Estados Unidos, isso já é feito há muito tempo, e é um dos mercados que mais movimenta e tem produto diferente para vender. Por conta disso, resolvi investi e trazer produtor especializados para o mercado brasileiro. Comecei fazendo algumas camisas alguns produtos pra eu mesmo usar na pescaria e aí as pessoas começaram a pedir. Foi quando tive a ideia da marca”.

A marca conta com acessórios, itens de pesca e vestuário feminino, masculino e infantil, e seu grande diferencial está no design exclusivo, com cores e estampas diversas, e na qualidade das peças – todas desenvolvidas com proteção UV, essencial para exposição ao sol durante a prática do esporte. Além disso, a “Zor Sport Fishing” também desenvolve algumas peças de roupa fitness feminina.

“A maioria dos produtos são voltados para pesca, mas escolhi lançar a linha feminina com duplo uso: tanto para pesca, quanto para ginástica. As roupas são todas com proteção UV, perfeita para esportes outdoor. Desenvolvemos legging, top e blusa, todos combinando, para a mulherada se sentir confortável e moderna ao mesmo tempo, sabe? Por muito tempo elas tiveram que usar roupas grandes ou masculinas, então quisemos revolucionar nesse quesito e, quem sabe, isso possa servir de incentivo para a mulherada começar a praticar mais a pesca esportiva”.

