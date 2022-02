Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis anunciam gravidez do primeiro filho

O casal comunicou aos amigos e fãs a novidade através das redes sociais e receberam diversos comentários de carinho

Os atores Fernanda Vasconcellos, de 37 anos, e Cássio Reis, de 44 anos, estão esperando o primeiro filho juntos. A novidade foi anunciada pelo casal através do Instagram na manhã desta sexta (11).

“Acredito que grandes alegrias acontecem no meio do caminho, e não tinha ideia de como é romântico para o casal quando não se tem dúvidas quando a gente leu: GRÁVIDA escrito no visor”, escreveu a atriz, que mostra o teste de gravidez na foto.

“Vida. Que emoção é descobrir uma nova vida de um jeito preciso, com segurança e confiança. Estamos grávidos. Agora sonhamos com novas histórias para contar através de outro coração”, declarou Cássio em seu Instagram.

Ao contarem a novidade, diversos amigos comemoram. Duda Nagle comenta: “Aeee, parabéns ao casal”. A atriz Fernanda Paes Leme disse: “Parabénsss, muito amor”. Além deles, nomes como Carol Castro, Wagner Santisteban, Jade Seba e Marcos Pitombo também deixaram sua mensagem.

Fernanda e Cássio estão juntos desde 2013. O ator já é pai de Noah, de 13 anos, filho da relação com Danielle Winits.