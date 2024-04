Fernanda recebe convite para participar de novela

RIO DE JANEIRO, SP (FOLHAPRESS)

Mal saiu da casa do BBB 24, Fernanda recebeu convites para ensaios, entrevistas, publicidades e até uma participação especial em uma novela. Isso mesmo. A confeiteira irá gravar cenas para a trama de Daniel Ortiz, “Família É Tudo”. Quem está negociando a atuação na produção é o irmão da ex-participante do reality da Globo, Gabriel Villa, advogado e bombeiro militar.

“Gabriel que está cuidando de tudo. Vou ser bem sincera: não sei de nada direito das coisas que estão surgindo. Mas, está rolando sim alguma coisa com novela. Vamos ver”, despistou Fernanda sem querer estragar a surpresa que a direção da novela planeja para os próximos capítulos. A ex-sister, que também é modelo, não esconde que deseja trabalhar com atuação.

“Me vejo nesse lugar. Sim, gosto desse mundo, do ambiente, de toda a dramaturgia. Amo cinema, amo TV e acho que combina muito comigo. Mas tenho a humildade de entender que preciso aprender, estudar”, observou a 15ª eliminada do BBB 24.

Fernanda comentou também que pretende continuar com a carreira de confeiteira: “Quero continuar de alguma forma. Estava muito mal quando comecei a fazer bolo, estava em um quadro depressivo e comecei a ajudar outras pessoas”, explicou. “As minhas primeiras aulas foram, basicamente, com mamães no mesmo quadro que o meu (…) Elas estavam tão tristes e desesperadas com as próprias vidas. E senti que era ali a minha maior necessidade: poder ajudar outras pessoas”, disse.