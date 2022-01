Fernanda Paes Leme recebe alta após internação: ‘Foi inflamação no intestino’

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme, 38, recebeu alta após ser internada neste domingo (16). A artista foi aos Stories avisar que já está em casa e agradeceu todo o apoio que recebeu de seus fãs e seguidores durante a internação.

“Vim dizer para vocês que está tudo bem. [Foi] uma inflamação no intestino, aparentemente por conta de algo que eu tenha comido”, começou ela em seu perfil do Instagram. “Eu tenho síndrome do intestino irritado, e alguns anos atrás agravou bastante. Então eu acho que ela vai e volta”, completou.



Ela seguiu dizendo que ainda aguarda o resultado de um exame, mas acredita que não mudará o diagnóstico, e agradeceu pelos cuidados do hospital Vila Nova Star, em São Paulo. “Estou agradecendo aqui a todos que mandaram mensagem e foram fofos comigo”, disse.



A atriz foi internada no domingo, com fortes dores na barriga. Nesta segunda-feira (17), ela disse em seu perfil do Twitter que inicialmente a suspeita é que fosse o início de um quadro de apendicite, o que foi descartado pelos médicos.



Ela completou que segue hospitalizada para a realização de novos exames. “Está tudo bem, estou sendo assistida”, escreveu. Ela afirmou que pensou, em princípio, que fosse cólica menstrual, mas as dores pioraram, ela vomitou e decidiu procurar ajuda médica.



“Meus exames [nesta segunda] foram melhores que ontem, mas seguirei aqui para fazer outros exames chatinhos e tentar descobrir o que houve”, acrescentou. Ela também brincou que vai pedir para o namorado filmá-la quando voltar da endoscopia.