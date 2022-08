Felipe Neto resgata vídeo de Bolsonaro dizendo que Lula é honesto

No vídeo, gravado às vésperas da eleição de 2002, Bolsonaro afirma: “Eu votaria no Lula no segundo turno”

Felipe Neto usou as redes sociais para rebater postagens de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) que resgatam vídeos antigos dele criticando o ex-presidente Lula e seu partido, o PT. Em resposta, ele postou um vídeo de Bolsonaro dizendo que Lula é uma “pessoa honesta”. “Já que o Carlos Bolsonaro está usando a máquina de fake news dele para disseminar vídeos meus de 10 anos atrás xingando o Lula… Deixo esse aqui, para provar que vídeo velho não tem valor nenhum”, escreveu o youtuber. “Até 2017 eu odiava o Lula. Eu nunca escondi isso. Teci muitos xingamentos, muitas ofensas ao Lula, ao PT e à Dilma. Nunca me perseguiram por isso, nem uma única vez. Mudei de ideia e de opinião quando eu passei a estudar o que tinha acontecido na Operação Lava Jato, por que o Lula tinha sido preso e por que o golpe tinha acontecido na Dilma”, afirma Felipe Neto. “Desde então, venho mudando completamente a minha visão, embora não seja petista, embora ainda tenha críticas ao PT. Mas críticas essas que eles nunca tentaram cercear ou me prender, como o Bolsonaro fez. Mas eles ficam resgatando esses vídeos antigos meus. Então vou fazer o seguinte: vou fazer a mesma coisa. Se vocês acham, bolsonaristas, que ninguém pode mudar de ideia, tá aqui um vídeo de Jair Bolsonaro.” Ver essa foto no Instagram A post shared by Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) No vídeo, gravado às vésperas da eleição de 2002, Bolsonaro afirma: “Eu votaria no Lula no segundo turno. Apesar de dizerem que ele é uma pessoa não muito culta, eu o vejo como uma pessoa honesta. Não adianta você botar uma pessoa cultíssima como o FHC e desonesta. Você não vai ter esperança de nada, nunca, na vida”. Felipe Neto finaliza: “Agora eu pergunto para vocês, bolsonaristas: por que Bolsonaro pode mudar de ideia e os outros não? Quem usa vídeo antigo para tentar provar alguma coisa está desesperado. Vocês, bolsonaristas, estão desesperados. Vocês vão perder”. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE