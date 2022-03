Felipe Neto fala sobre contas de água e luz: ‘Imagine para o resto do país’

O que motivou isso foi o pedido de um seguidor para o influencer pagar sua conta de energia, que teria passado de R$ 150 para R$ 350

O empresário e influenciador digital Felipe Neto, 34, revelou em uma série de stories postados em seu Instagram o quanto paga em suas contas de água e luz em sua mansão. O que motivou isso foi o pedido de um seguidor para o influencer pagar sua conta de energia, que teria passado de R$ 150 para R$ 350.

Neto, porém, disse que não está reclamando do quanto ele paga. “É para mostrar a realidade que está acontecendo no país inteiro”, justificou o empresário.

“Não é reclamando do valor da minha não. Eu pagaria três vezes o valor da minha conta de luz e de água se isso fosse diminuir o preço para alguém pobre. O problema é que aumentou para todo mundo […]”, continuou.

Ainda antes de revelar os valores, Neto falou sobre o custo de vida em geral no país: “Eu não sei mais como as pessoas estão vivendo no Brasil. Eu realmente não sei como as pessoas estão conseguindo sobreviver com o custo-Brasil, o custo de estar vivo no Brasil”.

A conta de água mais recente do influenciador foi de R$ 5.249,18. Já a de energia elétrica chegou a R$ 9.085,54 em fevereiro.

Questionado sobre onde gastaria tanta água, ele revelou que é para regar as plantas do lado de fora da casa.

Um seguidor ainda sugeriu que ele usasse energia solar para diminuir os custos com a conta de luz. Ele revelou que já possui painéis solares em sua residência: “Imagine o quanto custaria se não tivesse”, comentou.

Neto ainda defendeu tarifas progressivas, para que quem tem maior capacidade de pagar pague mais do que quem não tem.