Felipe Neto completa álbum da Copa em apenas uma compra

Depois de comemorar a sorte, Felipe Neto disse que agora deseja completar de novo o álbum e doar as repetidas

“Acreditem se quiserem, somente com a compra de ontem, de 270 pacotinhos, nós completamos o álbum da Copa. Todas as figurinhas vieram, todas! Foi muita sorte.” Foi assim que Felipe Neto surgiu nos stories do Instagram ontem (25).

O influenciador afirmou ter gasto R$ 1.160 na compra do álbum e de figurinhas. Ao total, são 670 adesivos a serem colados.

ÁLBUM DA COPA



Somente na live de ontem, onde abri 270 pacotinhos, EU COMPLETEI O ÁLBUM INTEIRO!!!



Vieram TODAS as figurinhas. Absolutamente TODAS!



Eu achei q 2 não tinham vindo, mas tavam no bolo de repetida por burrice minha.



Meu Deus do céu completamos em 1 sentada!!! pic.twitter.com/nG268Xvg1P — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) August 25, 2022

Depois de comemorar a sorte, Felipe Neto disse que pensa em completar de novo e doar as repetidas. “Completar o álbum em uma compra é mágico, mas perde um pouco da graça”, completou.

O álbum da Copa do Mundo 2022 está nas bancas de jornais brasileiras desde a última sexta-feira (19). Além das figurinhas de cada uma das 32 seleções classificadas, dos estádios, do mascote e da bola oficial, esta edição traz também as consideradas raras.

Em sua versão mais barata, o álbum custa R$ 12. As edições de capa dura saem a R$ 44,90. Cada pacotinho é vendido por R$ 4, e vem com cinco figurinhas cada. Ou seja, para completar, o colecionador precisa desembolsar, no mínimo, R$ 548 – em um mundo ideal, sem nenhuma repetida, e com o valor mais barato de álbum.