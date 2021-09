Feira de Artesanato da Torre de TV terá Noite de Luau com show de jazz

Comidas típicas e exposição de artesanato também fazem parte da programação

A feira de artesanato da Torre de TV terá novidades na sexta-feira (24/09), horário estendido com uma Noite de Luau, das 17h às 21h. Quem estiver por lá encontrará comidas típicas deliciosas, muito artesanato de qualidade, espaço literário, e ainda curtir tudo isso ao som de um Jazz de qualidade, com a banda Brazilia Blues Band, que se apresenta ao vivo. Segundo o diretor e idealizador do projeto, Rubens Aguilar, o evento será realizado pelo Coletivo Cultura na Torre, e pretende promover a feira de artesanato, que é considerada um dos principais pontos turísticos da capital federal. “A iniciativa, além de promover cultura e diversão, tem como objetivo valorizar o patrimônio cultural da nossa cidade. Lembrando que a feira já funciona normalmente, até as 17h, e vamos estender o horário nesta sexta, até as 21h”, afirma

Além disso, o local conta com outras atrações já conhecidas, com o Mirante da Torre, que funciona de terça a sexta-feira, das 12h às 17h45 e aos sábados e domingos das 9h às 17h45 e a Fonte Luminosa, que está ligada de segunda a sexta-feira das 16h às 18h e 19h às 22h e sábado e domingo de 8h às 12, 14h às 16 e 19h às 22h, ótimas opções para visitas turísticas, registros fotográficos e passeios culturais.

Exposição de Arte

Também será realizada pelo Coletivo da Torre, uma exposição de arte com as obras dos artistas da feira de artesanato, de 25 a 26 de setembro, das 9h às 17h, no estacionamento 13 do Parque da Cidade, mesmo local do Drive Thru, onde estão sendo aplicadas as vacinas contra a Covid-19. “A exposição também é uma forma de incentivar a vacinação, já que além de tomar a vacina, quem estiver por lá poderá apreciar as belas obras de artes dos nossos artistas”, afirmou Rubens.

Serviço:

Noite de Luau

Local: Feira De Artesanato da Torre de TV

Data: 24/09

Horário: 17h às 21h

Exposição de Arte

Local: Estacionamento 13 do Parque da Cidade

Data: 25 e 26/09

Horário: 9h às 17h

*Os eventos são gratuitos