Fefito, Flavia Noronha e Nelson Rubens apresentam o novo ‘TV Fama’

As gravações do novo programa serão realizadas nos estúdios da RedeTV, em São Paulo, em um cenário com recursos de interação

O TV Fama, programa da RedeTV! pioneiro na cobertura sobre celebridades, anunciou uma série de mudanças em seu formato que começa a partir da próxima segunda-feira, 6. Nelson Rubens e Flavia Noronha estão de volta à apresentação, que, com nova formação, contará com um terceiro integrante: o jornalista Fefito. As gravações serão feitas nos estúdios da emissora em São Paulo e com um cenário que promete ter novos recursos de interação. O programa, que está prestes a completar 23 anos, é exibido de segunda a sexta-feira, às 21h30, ao vivo. Estadão Conteúdo.