Federal Music anuncia 50 atrações para o retorno

O maior festival de música eletrônica do Centro-Oeste está de volta! Comemorando 10 anos de label party na maior edição de todos os tempos, o Federal Music ocorre no dia 22 de abril de 2022 e você não pode perder!

Serão três palcos com mais de 50 atrações. Entre as atrações nacionais e internacionais estão Timmy Trumpet, atual #9 do mundo, Neelix, Morten, Dubdogz, Vegas, Biscits, Cloonee, CID, Gabe, Martin Ikin, Phaxe, Rising Dust, Whitenoise e vários outros nomes que prometem tornar esse dia inesquecível.

Raul Mendes – também conhecido como Pirate Snake – é um dos responsáveis pelo festival. Além de se apresentar no evento, ele garante que os fãs podem esperar uma surpresa muito legal para “tirar o atraso” em relação a esse período que vivemos longe das pistas que tanto amamos.

Patrocinado pela Monster Energy, o festival acontece no Parque da Granja do Torto, palco de importantes eventos em Brasília. Os colaboradores para a realização do Federal Music investiram como nunca para proporcionar uma experiência jamais vivida pelo público em todos os quesitos. A cenografia foi assinada pela Arteficial que faz a XXXPerience, Tribe e vários outros grandes eventos do Brasil.

Rafa Freire, o DJ Áquila, um dos produtores do festival fala sobre a expectativa em torno do evento: “será emocionante ter a oportunidade de comemorar os dez anos de existência do Federal Music em um momento tão especial, onde acreditamos que os abraços, sorrisos e alegria serão mais intensos do que nunca. A produção está sendo pensada nos mínimos detalhes, desde o line-up, espaço e cenografia, além de muitas surpresas.”

Acompanhe o Federal Music pelas redes sociais para descobrir mais novidades e também a surpresa preparada especialmente para os fãs e amantes da música eletrônica.

A venda dos ingressos já começou, corra para garantir o seu clicando aqui!