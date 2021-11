Feat Caramelows e Edoux em novo single “Sozinho”

Música e videoclipe marcam o retorno artístico dos Caramelows e nova fase musical do cantor Edoux.

Contando histórias de amor vividas durante a pandemia, o grupo paulista Caramelows e o baiano Edoux se juntam em ‘Sozinho’, feat inédito disponível em todas as principais plataformas de streaming e lojas virtuais de música, no próximo dia 12 de novembro.

Revelando as facetas artísticas do cantor, o novo single mistura sax, conga, piano e solos de guitarra em uma conexão sonora da música brasileira com influências latinas. “Eu sou um artista pop e versátil. Minhas letras, estilo visual e vocal sempre conversarão com variados ritmos, levando-os para o mais envolvente universo popular”, frisa.

Parceiros musicais, o grupo Caramelows conta que ‘Sozinho’ é o primeiro trabalho pós-pandemia. “Esse feat’ com Edoux vem abrir os caminhos para o novo momento dos Caramelows”, destaca Rafael Barone, baixista do grupo.

Para Edoux, ‘Sozinho’ é fruto das suas observações aos momentos vividos na pandemia. “Me recordo de muites amiges subindo pelas paredes na necessidade do toque humano. ‘Sozinho’ é a tradução desse universo que muitos viveram durante a pandemia: a dor da partida e o desejo e devaneios sobre a troca de calor humano”, explica.

Sintonizados, o feat surgiu a partir de um encontro na Bahia. “Neste momento a música uniu os nossos universos numa fusão ímpar. Além disso, a troca individual com cada um durante o processo de pré-produção dessa música foi muito incrível, porque nós nos encontramos em caminhos muito semelhantes, tanto nos referenciais da aposta sonora quanto estética”, destaca Edoux.

Os Caramelows revelam que o projeto de Edoux já tinha composições definidas e uma sequência de lançamento quando o convite foi feito. “Nesse contexto, o grupo veio com a ideia da construção de arranjo e trouxe as texturas que já vinham trabalhando nos últimos anos em seu projeto solo e ao lado da cantora Liniker”, pontua.

Segundo o grupo, gravar com um artista da nova geração de artistas baianos como Edoux foi uma experiência maravilhosa. “Bateu muito a energia desse grupo todo, desde antes do encontro para a gravação. Com certeza nascerão outros frutos, por isso as conversas já se iniciaram e logo mais serão anunciadas as novidades”, complementa os Caramelows.

No dia do lançamento da nova música, dia 12, o público poderá conferir também o videoclipe de ‘Sozinho’, disponível no Youtube. Um clipe que segundo o artista, é a crua e verdadeira interação entre os artistas. “A conexão fica clara no vídeo que foi gravado em um estúdio em São Paulo, onde tocamos juntos e ao vivo”, finaliza.

FICHA TÉCNICA DA MÚSICA

Gravado no estúdio Artsy Club

Composição – Edoux

Voz – Edoux

Backing Vocals – Eloiza Paixão e Estela Paixão

Bateria – Péricles Zuanon

Congas, Guiro e Xequerê – Marja Lenski

Baixo – Rafael Barone

Guitarras – William Zaharanszki

Piano elétrico e acústico – Fernando TRZ

Sax tenor e barítono – Eder Araújo

Produção Musical – Jaguar Andrade e Rafael Barone

Captação – André Ramos

Mixagem – Rafaela Prestes

Masterização – Fernando Sanches

Fotografia e Arte da Capa – Azevedo Lobo

Produção Executiva – Valdir Andrade

Coprodução Executiva – Caramelows

FICHA TÉCNICA DO VIDEOCLIPE

Gravado no estúdio Artsy Club

Vídeo – MarQ

Direção de fotografia, captação e edição de imagens – Bruno Marques

Assistente – Leonardo Campos

Styling – Júlia Altahyde

Figurino – Lord Munhoz

Produção Executiva – Valdir Andrade

Coprodução Executiva – Caramelows

Assistente de produção executiva – Azevedo Lobo