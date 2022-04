Fátima se despede de ‘Encontro’ nas redes sociais

A TV Globo anunciou mais mudanças previstas para o segundo semestre de 2022. Maria Beltrão assume a apresentação do “É de Casa” aos sábados, atração que também contará com uma mudança na equipe

Fátima Bernardes usou suas redes sociais para se despedir do “Encontro” nesta quarta (13). Ela será a nova apresentadora do “The Voice Brasil” a partir de outubro, deixando o comando do programa diário em junho – em seu lugar assume Patrícia Poeta.

“Lá vem mais uma grande mudança na minha vida. E lá vem textão. Sou inquieta, tenho medo de me acomodar e sempre quis concluir minha transição do jornalismo para o entretenimento. A oportunidade apareceu. A partir de outubro, estarei no ‘The Voice Brasil’. A felicidade é grande pelo desafio e por saber que o ‘Encontro’ permanecerá chegando à casa das pessoas com informação, pautas necessárias e diversão também”, escreveu a apresentadora.

“Tenho muito orgulho do programa que construí com uma equipe incrível e com vocês de casa, sempre dispostos a participar. Minha gratidão eterna por embarcarem nos meus sonhos. Vamos juntos nessa nova fase? Eu estou contando com vocês. E já aproveito pra desejar felicidades pra todos que vão encarar novos desafios”, acrescentou Fátima.

A TV Globo anunciou mais mudanças previstas para o segundo semestre de 2022. Maria Beltrão assume a apresentação do “É de Casa” aos sábados, atração que também contará com uma mudança na equipe. Ela estará ao lado de Thiago Oliveira, Rita Batista e Talitha Morete.

Andréia Sadi é a nova apresentadora do “Estúdio i”, da GloboNews. A jornalista continuará apresentando o “Em Foco”, programa de entrevistas com políticos e figuras pública, e o “Papo de Política”, ao lado de Natuza Nery, Julia Duailibi e Maju Coutinho.

“É ano de eleição, planejamos uma cobertura especial e agora anunciamos a nossa primeira grande novidade. Experiente e talentosa, muito respeitada na cobertura política, repórter incisiva, a Sadi vai comandar o ‘Estúdio i’ que o público adora ver: jornal quente, relevante, dinâmico, moderno e descontraído”, afirma Miguel Athayde, diretor da GloboNews.

Resumo das mudanças da Globo que rolam no segundo semestre:

– “Encontro” vai ser apresentado por Patricia Poeta, que terá a companhia de Manoel Soares

– Maria Beltrão assume o “É de Casa”, ao lado de Thiago Oliveira, Rita Batista e Talitha Morete

– Andréia Sadi é a nova apresentadora do “Estúdio i”, da GloboNews

– Fátima Bernardes comandará o “The Voice Brasil”