Fátima Bernardes fará ‘tatuagem’ em homenagem ao Encontro em edição especial

O resultado será exibido no programa especial de aniversário do Encontro, previsto para o próximo dia 24

Mônica Bergamo

São Paulo, SP

A apresentadora Fátima Bernardes registrou em sua pele palavras que, para ela, representam o programa Encontro (TV Globo), atração matinal que neste mês completa dez anos no ar. A experiência faz parte do projeto “#feitotatuagem”, realizado pelo fotógrafo Sergio Santoian em conjunto com a artista plástica Louise Helène.

NA PELE

O resultado será exibido no programa especial de aniversário do Encontro, previsto para o próximo dia 24. “Viver essa experiência foi muito emocionante”, diz Fátima. “Ter o corpo pintado com palavras que resumem um pouco o espírito do programa simboliza que o Encontro vai ficar pra sempre marcado em mim”, continua.