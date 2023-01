Fãs do RBD brigam na fila de ingressos para show no Rio de Janeiro

A Secretaria Estadual de Polícia Militar afirma que agentes do 31° batalhão da Polícia Militar foram acionados para controlar o que foi identificado como um princípio de tumulto na fila

Uma grande briga em um grupo de fãs da banda RBD marcou o primeiro dia da venda de ingressos para o show da banda no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (27). O caso aconteceu na Jeunesse Arena, na Barra da Tijuca, e as imagens ganharam as redes sociais.

De acordo com o vídeo registrado, a confusão teria começado com uma discussão por um lugar na fila e evoluiu para uma troca de tapas e socos. A origem estaria em um fã, vestido com o uniforme da seleção de futebol do México e a gravata que é característica dos uniformes do grupo, que aparece discutindo com uma mulher.

Logo outra mulher, vestida de camisa mostarda, surge para intervir, e o tumulto se desenrola do confronto das duas.

A briga evoluiu da calçada para a pista da Avenida Embaixador Abelardo Bueno, considerada uma das ruas mais movimentadas da região.

A Secretaria Estadual de Polícia Militar afirma que agentes do 31° batalhão da Polícia Militar foram acionados para controlar o que foi identificado como um princípio de tumulto na fila. A briga foi controlada pelos oficiais, de acordo com a corporação.

A venda de ingressos começou nesta sexta às 10h, nas bilheterias e no site oficial do evento. Fenômeno dos anos 2000, o RBD se apresenta no Brasil em três shows da turnê “Soy Rebelde Tour”, nos dias 17 e 18 de novembro no Allianz Parque, em São Paulo, e no dia 19 de novembro no Estádio Nilton Santos, no Rio.

Em São Paulo, os ingressos custam entre R$ 210 e R$ 850. Já no Rio, os valores vão de R$ 195 a R$ 850. No último, os ingressos já estão esgotados.