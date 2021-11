Fãs acampam em Goiânia para se despedir em velório de Marília Mendonça

Ela foi uma pessoa que deu voz para nós, mulheres. Nas músicas dela são retratadas histórias que as mulheres não tinham coragem de contar. Muitas passaram a se identificar”, afirma a fã

Lucas Pasin

Goiânia, GO

Admiradores de Marília Mendonça, que morreu na sexta (5) em um acidente aéreo, acampam, desde a madrugada deste sábado (6), em frente ao ginásio Goiânia Arena, onde ocorrerá o velório da cantora. O acidente, que matou 5 pessoas, incluindo a artista de 26 anos, ocorreu em Caratinga, em Minas Gerais, cidade a 309 km a leste de Belo Horizonte.



A atendente comercial Jessica Oliveira, de 30 anos, veio de Morrinhos e chegou 22h. “Ela foi uma pessoa que deu voz para nós, mulheres. Nas músicas dela são retratadas histórias que as mulheres não tinham coragem de contar. Muitas passaram a se identificar”, afirma a fã, que foi uma das primeiras a chegar no local.



Já o sushiman Enedelson Pontes da Conceição, de 29 anos, saiu de Brasília 3h da manhã, chegou 5h30 na rodoviária e veio direto para a Goiânia Arena. “Nem dormi! Vim direto para cá. Sempre segui Marília, fui em vários shows dela”, conta ele, que escolhe a canção “Todo Mundo Vai Sofrer” como sua favorita.



Ainda no local, diversos carros passam pelas ruas próximas ao ginásio com músicas de Marília no volume máximo. Alguns gritam: “Marília, te amo!”. Um ônibus da dupla Henrique e Juliano já está no local e deve servir de suporte para trazer músicos e produtores do local.



A expectativa é que 100 mil pessoas que passem na Goiânia Arena para se despedir da artista. Subtenente da PM, Julio Negrão afirma que esse numero pode aumentar e chegar até 120, 125 mil.



“Ontem à noite a Polícia Militar fez uma reunião para preparar um esquema para garantir a proteção e organização. Teremos cavalaria presente, reforço policial e equipe especializada em grandes eventos. No [velório e enterro de] Cristiano Araújo imaginamos que seriam 20 mil pessoas e foi muito mais. Mas estamos preparados”, diz.

Segundo os policiais militares que estão no local, a previsão é que o corpo da cantora chegue às 11h (de Brasília) para ser velado.