Famosos pedem que jovens tirem o título de eleitor

Após o Tribunal Superior Eleitoral registrar o menor número de adolescentes entre 16 e 17 anos da história, a campanha começou a circular

Artistas e celebridades como Anitta, Luísa Sonza e Juliette Freire têm usado suas redes sociais para incentivar que pessoas maiores de 16 anos tirem o título de eleitor para poderem participar das eleições em outubro deste ano.

A campanha informal e espontânea movida pelos artistas ocorre após o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, registrar o menor número de adolescentes de 16 e 17 anos com título de eleitor da história. Se em 2018, ano das últimas eleições presidenciais, esse número era de 1,4 milhão de pessoas em fevereiro, neste ano apenas 830 mil indivíduos da faixa etária tiraram o documento no mesmo mês.

Cantora pop brasileira de maior projeção internacional, Anitta incentivou o registro do título de eleitor por parte de seus fãs através de sua conta no Twitter. “Então agora é isso, me pediu foto quando me encontrou em algum lugar? Se for maior de 16, eu só tiro a foto se tiver foto do título de eleitor.”

A atriz e apresentadora Giovanna Ewbank também aderiu à campanha e escreveu no Twitter, em tom de advertência: “Gente, pro Brasil mudar tem que votar direito e pra isso TEM que tirar o título”, e em seguida deu instruções para tirar o documento, o que pode ser feito por meio do aplicativo ou do site do TSE.

A postagem de Ewbank, assim como a de Anitta, foi compartilhada pela atriz Bruna Marquezine. “Bora, galera adolescentes”, ela escreveu sobre um tuíte de Anitta que dizia: “Vocês ficam falando ‘Anitta, faz alguma coisa’, mas não dá pra salvar o país sozinha não… Vamos coçar o saco vocês também… Faz esse título de eleitor aí logo”.

A cantora gaúcha Luísa Sonza fez uma publicação por meio de stories em sua conta do Instagram.

“Vocês, jovens com mais de 16 anos, deveriam tirar o título de eleitor agora, e vocês não estão tirando”, disse no vídeo, no qual inseriu o link do site do TSE para tirar o documento. “Então, por favor, clica aqui nesse link e tira o título de eleitor, porque esse ano é muito importante e você precisa votar. Não adianta só gritar ‘Fora, Bolsonaro’ nos shows e não tirar o título de eleitor. Façam o favor, jovens.”

Ex-BBB vencedora da edição passada de reality, tendo mais recentemente se lançado à carreira da música, Juliette Freire escreveu no Twitter: “O voto é uma das melhores maneiras de expressar nossa voz dentro da democracia, talvez a mais poderosa. Fico muito triste com a informação de que o número de adolescentes de 16 e 17 anos que tiraram o título é um dos mais baixos da história”.

Ela complementou o incentivo afirmando que o voto influencia a qualidade dos serviços de saúde gratuitos e pagos, a educação, o transporte e alimentação.

A cantora e dançarina Inês Brasil fez uma série de publicações em um fio no Twitter com o passo a passo para tirar o título de eleitor em cinco minutos. “Se você já tem 16 anos, pode tirar seu título de eleitor e fazer a diferença nesse ano tão importante, graças a Deus!”, ela escreveu numa das primeiras instruções da série de mensagens, que se encerra com o tuíte: “Fora, Bolsonaro! Amo vocês”.

Zeca Pagodinho, ícone do samba e do pagode que soma mais de 500 mil seguidores no Twitter, também aderiu à campanha e publicou um vídeo na rede social incentivando a emissão do título de eleitor. “É muito fácil tirar ou transferir o título hoje em dia! É online e não precisa de biometria! O prazo final é 04 de maio, não deixe para a última hora!”, o artista escreveu.