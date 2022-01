Famosos na neve: Anitta, Gessica Kayane e companhia mostram suas habilidades ao esquiar em Aspen

No início do ano, Anitta junto com os amigos viajaram para Aspen e postaram vídeos nas redes sociais esquiando.

Após cantar em um evento com Miley Cyrus no réveillon, para começar bem o ano, Anitta junto com Gkay, Lucas Guedez, Rafa Uccman e outros amigos chegaram em Aspen. Foram para o destino esquiar e atualizaram as redes com vídeos das aulas e das diversões que estão vivenciando na neve.

Gessica, Rafa e Lucas, postaram em suas contas no Instagram dos medos que estão enfrentando e da coragem de viver tudo isso. Também compartilharam com seus seguidores as quedas e as dificuldades do esqui.

Além dos vídeos esquiando, os influenciadores desfilam com looks diferentes de inverno e as noites na casa em que estão hospedados, danças e brincadeiras.