Famosos lamentam a morte de Rolando Boldrin, cantor e ator com ‘alma generosa’

A morte do cantor e ator Rolando Boldrin, aos 86 anos, na tarde desta quarta-feira (9), comoveu amigos e fãs do artistas que fez sucesso no Brasil por ser dos grandes compositores, intérpretes e divulgadores da música brasileira “raiz”.

Famosos e colegas de trabalharam utilizaram as redes sociais para lamentar a perda de Boldrin e destacar o grande serviço prestado do artista a cultura brasileira.

A informação da morte de Rolando Bodrin foi confirmada pela mulher, Patrícia Maia, à reportagem. Ele estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e a causa da morte ainda não foi informada.

Confira as homenagens feitas por famosos nas redes sociais:

“Perdemos hoje também o gigante Rolando Boldrin, um gigante a serviço da cultura brasileira, obrigado um milhão de vezes mestre. Que a terra lhe seja leve”, afirmou o cantor Emicida.

“Meu amigo, cumpadi caipira de TV Cultura se foi, contadô de causo extraordinário, figura doce e alma generosa e valente da arte brasileira. Viva Rolando Boldrin!”, escreveu Marcelo Tas, apresentador da TV Cultura.

“Uma poesia emocionante para homenagear Rolando Boldrin. Um ser humano único. Um artista completo. Descanse em paz e que Deus conceda paz aos familiares, amigos e fãs. Realmente, um dia muito triste para a arte e a cultura brasileira”, disse Padre Reginaldo Manzotti.

“Sinto muito pelo Rolando Boldrin que faleceu hoje aos 86 anos. Deus ilumine”, escreveu Alexandre Frota, ator e político.

“Há três anos me despeço todas as segundas no #RodaViva com variações de: “Você fica agora com o Senhor Brasil”. Poucos títulos eram mais merecidos. O trabalho do Rolando Boldrin em prol da cultura brasileira é um monumento. Que dia triste”, lamentou a apresentadora do programa Roda Viva (TV Cultura), Vera Magalhães.

HISTÓRIA

Nascido em 22 de outubro de 1936, Rolando Boldrin entrou para a história da cultura brasileira como um dos um dos grandes compositores, intérpretes e divulgadores da música brasileira “raiz”.

O sétimo filho de uma família de doze irmãos deixou a cidade São Joaquim da Barra, interior de São Paulo, aos 16 anos em busca do sonho de ser artista e se tornou ator de filmes premiados e de novelas vistas no Brasil inteiro e até no exterior, além de se tornar compositor, cantor, apresentador e um grande contador de histórias.

Entre a década de 1950 e 1980, ele trabalhou em novelas da Band, RecordTV e Tupi, como as tramas “A Muralha”, “Pé de Vento”, entre outras, e conviveu ao lado de artistas importantes, como Lima Duarte, Laura Cardoso e Dionísio Azevedo. Seu último trabalho em novela foi na trama “Os Imigrantes” (Band).

A veia artística também fez o paulista lançar sua uma carreira musical. Ele estreou na música em 1960 como um participante do disco de Lourdinha Pereira, que viria a se tornar sua mulher mais tarde.

Além de lançar seu primeiro álbum solo em 1974, “O Cantadô”, Boldrin fez sucesso no país com as músicas “Eu, a viola e Deus”, “Acorda, Maria Bonita”, Moda do fim do mundo”, entre outras canções.

Já como apresentador de TV, Rolando Boldrin colocou o rosto nas telonas a partir da década de 80 e esteve à frente dos programas “Som Brasil”, (TV Globo), “Empório Brasileiro” (Band) e “Empório Brasil” (SBT). Sua última atração foi o “Sr. Brasil”, na TV Cultura.

Rolando Boldrin também foi homenageado em tema do desfile da Pérola Negra no Carnaval de São Paulo, em 2010. Com o enredo “Vamos tirar o Brasil da gaveta”, a escola de samba da Vila Madalena faturou um décimo lugar no desfile.

Ao seu site oficial, Rolando Boldrin se definia como um “homem de muitos talentos e personalidade”.

“Sou fundamentalmente um ator, esse tem sido meu trabalho a vida inteira; radioator, ator de novela, de teatro, de cinema, um ator que canta, declama poesias e contador histórias”, dizia Boldrin.

A TV Cultura, último canal em que Rolando Boldrin trabalhou como apresentador, emitiu nota, na tarde desta quarta-feira (9), lamentando a morte do artista. O canal agradeceu seus serviços prestados a cultura brasileira e destacou que seu legado “jamais será esquecido”.

“A TV Cultura lamenta profundamente a morte do ator, cantor, compositor e apresentador Rolando Boldrin, na tarde desta quarta-feira (9), aos 86 anos. A TV Cultura agradece pela honra de ter contado com o brilhantismo de Boldrin em sua programação. E manifesta os mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos deste artista gigante que jamais será esquecido”, diz a nota da emissora.