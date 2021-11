Famosos da música lamentam morte de Marília Mendonça

A morte da cantora de números absurdos nas plataformas digitais e reconhecida no mundo todo chocou o Brasil e outros artistas se pronunciaram para destacar a representatividade que Marília carregava

Após a morte da cantora sertaneja Marília Mendonça, vítima de um acidente de avião em Caratinga (MG), famosos prestaram condolências para a artista por meio das redes sociais.

A morte da cantora de números absurdos nas plataformas digitais e reconhecida no mundo todo chocou o Brasil e outros artistas se pronunciaram para destacar a representatividade que Marília carregava.

Paula Fernandes

Paula Fernandes usou seu Instagram, na noite desta sexta-feira (5), para lamentar a morte da também cantora. “Muito chocada e aos prantos; me passa um filme na cabeça… como uma das precursoras do sertanejo feminino, pude acompanhar de perto essa nova geração nascer, brilhar e marcar história”, escreveu.

Michel Teló

O renomado cantor sertanejo e jurado do The Voice Brasil, Michel Teló, lamentou profundamente a morte da amiga e falou em revolução. “Uma tristeza e uma dor que não tem explicação. Uma mãe, filha, que não irá voltar pra casa depois de um dia de trabalho. Meus sentimentos, do fundo do coração, pra família. Marília foi um fenômeno, uma revolução da música sertaneja. Sua alegria, seu brilho e sua arte ficarão pra sempre aqui com a gente. Descanse em paz, Marília. Que tristeza”, escreveu.

Ivete Sangalo

A rainha baiana, Ivete Sangalo, não economizou nos elogios para a Marília Mendonça. A cantora lamentou a morte da amiga e destacou a saudade e tristeza que ficam. “Uma artista, cantora compositora excepcional, totalmente popular que trouxe a melancolia vestida de alegria pra nós. A sua partida nos invade de tristeza e saudade. À sua família, fãs e amigos o meu abraço forte e desejo de força e muita fé nesse momento”, disse Ivete à Quem

Affair

Apontado nas últimas semanas como affair de Marília Mendonça, Matheuzinho usou o seu Instagram para prestar uma homenagem à cantora.

“Marília, meu amor, estou com meu coração devastado, sem chão, nem sei se consigo escrever aqui tudo o que estou sentindo. Dói demais. Hoje de manhã quando te deixei na academia, nos despedimos e prometemos nos ver domingo, conversamos tanto essa madrugada né Fifi? Falamos sobre tudo!! Vivemos momentos lindos e sei que foram intensos e felizes! Você foi uma filha exemplar, uma mãe dedicada, uma pessoa que sempre quis ajudar a todos que a rodeavam, uma profissional determinada e sem dúvida uma mulher maravilhosa que tive o privilégio de ter ao meu lado e pude dividir momentos incríveis, mesmo que por pouco tempo. A dor que sinto agora é imensa e inexplicável. Fica a saudade eterna que invadiu o meu coração sem data pra sair. Marília, descanse em paz”, escreveu