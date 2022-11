Famosos comemoram vitória do Brasil sobre a Suíça

Várias celebridades postaram fotos comemorando a vitória da seleção brasileira

As celebridades comemoraram, nesta quinta-feira (28), a vitória do Brasil sobre a Suíça por 1 a 0 na fase de grupos da Copa do Mundo. Com o resultado, a Seleção Brasileira segue para as oitavas de final da competição.

Famosos como Larissa Manoela, Claudia Raia e Thiaguinho se reuniram com a família e amigos para assistir à partida. Nas redes sociais, eles mostraram a torcida e os visuais que escolheram para acompanhar o jogo.

Veja registros da vibração dos famosos:

FÁTIMA BERNARDES

A jornalista acompanhou o jogo ao lado do filho, Vinicius.

“Desculpem os enquadramentos. O grito acumulado atrapalhou as fotos. Mas valeu demais. Mais uma vitória pra conta”, comemorou a apresentadora do “The Voice” (TV Globo).

CLAUDIA RAIA

Grávida de seis meses, a atriz também posou ao lado do filho mais velho, Enzo Celulari.

“Foi sofrido, mas vencemos. Rumo ao hexa!”, comemorou.

MEL MAIA E MC DANIEL

A atriz mirim torceu pela vitória da Seleção em clima de romance com MC Daniel, com direito a camisas combinando e petisco na boca.

“Podia ser a gente, mas é a gente!”, brincou.

THIAGUINHO

O músico curtiu o dia de jogo ao lado da namorada, a ex-sister do “BBB 19” (TV Globo) Carol Peixinho.

“Vamos, Brasil! É Copa do Mundo, amigo!”, escreveu.

LARISSA MANOELA

“A atriz apostou na segunda camisa da Seleção para montar um look todo azul. Orgulho de ser brasileira! Tudo nosso Brasil! Partiu oitavas!”, comemorou.

ANA MARIA BRAGA

A apresentadora do “Mais Você” (TV Globo) comentou o jogo ao vivo no Twitter e posou com uma bandeira personalizada do Brasil.