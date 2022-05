Famosos apostam em casacos para fugir do frio no casamento de Lula e Janja

O ex-presidente e a socióloga celebraram a união em uma casa de festas no Brooklin, zona sul de São Paulo

Políticos e famosos compareceram na noite desta quarta-feira (18) no casamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 76, com a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, 55, em uma casa de festas no Brooklin, zona sul de São Paulo.

Os convidados apostaram em looks elegantes para a festa, mas com casacos para se proteger das baixas temperaturas que atingem a capital – durante a cerimônia os termômetros marcavam em média 10º C com sensação térmica de 4 º C, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência).

O casal Daniela Mercury e Malu Verçosa apostou em vestidos e casacos pretos para se proteger do frio. Malu compartilhou uma foto do look das duas no Instagram com a legenda: “O amor sempre vence e a gente sabe muito bem disso! Toda felicidade do mundo para Lula e Janja.”

Foto/Reprodução

A cantora Maria Rita compartilhou no Instagram detalhes da maquiagem, do sapato, vestido Fause Haten e joias comparando o evento a um red carpet. “Tem casório, modus operandi: red carpet.” Já a cantora Duda Beat investiu em um vestido Viviene Westwood preto e longo de mangas compridas.

Gil do Vigor chegou ao local da festa acompanhado da mãe Jacira Santana. Ele usava calça e camisa pretas, um elegante paletó azul e um casaco preto. Enquanto sua mãe vestia um vestido e um casaco bege.

Foto/Reprodução