Família real remove título de ‘Sua Alteza Real’ de príncipe Harry em site oficial

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

Três anos após príncipe Harry e Meghan Markle se afastarem de seus deveres reais e se mudarem para Califórnia, Estados Unidos, com os filhos, a família real removeu do site oficial o título do filho caçula do rei Charles 3º. Ele e a mulher continuam como duque e duquesa de Sussex, porém não utilizam mais os títulos de “HRH” (abreviação do termo Sua Alteza Real, em português).

A página do príncipe Harry no site da família real acaba de ser atualizada para remover as referências ao título, que ainda era usado, por exemplo, na biografia que ele lançou recentemente. O título agora foi substituído por “duque” ou “duque de Sussex”, embora ele não tenha recebido o ducado de sua avó, a rainha Elizabeth, até seu casamento em maio de 2018 com Megan Markle.

O casal continua de fora dos eventos da família real britânica. No próximo mês, a morte da Rainha Elizabeth II completará um ano, e homenagens serão feitas pelo Reino Unido.

De acordo com o tabloide britânico The Sun, os membros da realeza irão se reunir no castelo de Balmoral, na Escócia, porém, Harry e Meghan não estão convidados para o encontro. Eles, inclusive, estarão na Europa neste período.