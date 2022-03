Família de Naiara Azevedo é feita de refém em assalto

A cantora utilizou suas redes sociais para tranquilizar todos que estavam mandando mensagem e afirmou que todos estão bem

A família da cantora Naiara Azevedo foi feita refém na manhã desta terça-feira (29) na casa em que moram, em Farol (PR). Felizmente, ninguém se feriu, e os criminosos levaram dois carros de luxo do tio da cantora.

As informações foram publicadas primeiro pelo colunista Leo Dias e confirmadas pela reportagem com a assessoria pessoal de Naiara.

De acordo com informações apuradas, eram três homens que invadiram a casa logo as 6h e renderam os familiares. Com o barulho, a irmã de Naiara, Natália, acordou e teria tentado reagir com um soco, mas foi segura por um dos bandidos.

Toda a família ficou refém por cerca de duas horas até que todos os invasores deixaram o local com as caminhonetes S10 e Amarok V6. Naiara estava em Goiânia no momento e não presenciou o ocorrido. O caso segue em investigação pelas autoridades policiais.

Pelo lado profissional, recentemente a cantora rebateu as críticas de fãs de Marília Mendonça, que morreu em um acidente aéreo em novembro do ano passado, de ter imitado pose da rainha da sofrência em foto publicada no Instagram em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

Naiara mandou áudios para o programa Focalizando (SBT) comentado a polêmica com as fotos, dizendo que feitas para alimentar as redes sociais durante o período em que esteve confinada no Big Brother Brasil 22.

“Essas fotos que estão repercutindo como um comparativo a Marília Mendonça foram fotos que eu fiz para entrar no BBB, para usar no dia de paredão, no dia em que eu fosse líder, no dia em que eu fosse anjo, no dia de festa”, disse a cantora.