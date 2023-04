Fábio William agora trabalhará como psicólogo em Brasília

Fábio William era apresentador do DF1, transmitido no horário do almoço no Distrito Federal, desde 2011

Fábio William, um dos jornalistas demitidos pela Globo nesta semana, anunciou que abandonará sua carreira na TV e se dedicará à psicologia. Ele era apresentador do DF1, transmitido no horário do almoço no Distrito Federal, desde 2011. A declaração foi feita em um vídeo publicado no perfil do Instagram de sua colega Márcia Witczak, que era repórter do DFTV e também foi demitida. William não tem redes sociais. No vídeo, ele diz que já fazia alguns atendimentos em Brasília. “Algumas pessoas não sabem, mas também sou psicólogo já há alguns anos. Trabalho nas duas coisas. Uma paixão é o telejornalismo. Outra paixão profissional minha é a psicologia. Sou psicólogo clínico, sou psicoterapeuta, sou especialista em psicologia clínica, atendo adultos, casais e hipnose clínica. Eu só preenchia metade da agenda. Vou poder agora preencher a outra metade”, afirmou. Ele ainda aproveitou para agradecer ao apoio do público desde a demissão. “Tenho recebido uma avalanche de mensagens extremamente carinhosas, gentis, acolhedoras e extremamente generosas de muita gente. Não poderia deixar de vir aqui para agradecer a cada um de vocês. Agradecer por esse imenso carinho que tenho recebido. Meu muitíssimo obrigado.” Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Márcia Witczak (@marciawitczak)