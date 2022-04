Fabiana Karla encerra contrato fixo com a Globo após 16 anos

O primeiro trabalho de Fabiana na Globo foi em 2006 no Zorra Total. Em 2011, ela deixou o humorístico e começou a participar de novelas como “Gabriela” (2012), “Amor à Vida” (2013) e “Verão 90” (2019)

Após 16 anos de serviços prestados para a Globo, a atriz e comediante Fabiana Karla, 46, encerrou seu vínculo fixo com a emissora. A partir de agora, ela apenas trabalhará por obras quando chamada pelo canal e está livre para fazer outros projetos em qualquer plataforma que desejar.

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista e pela própria atriz que fez um depoimento de despedida em suas redes sociais. “Serei eternamente grata por tudo o que eu conquistei com os meus trabalhos na Globo. Meus fãs, minha carreira, personagens icônicos… Todos foram fruto de muito amor! Sempre foi o sonho de todo artista entrar na Globo e eu realizei.”

O primeiro trabalho de Fabiana na Globo foi em 2006 no Zorra Total. Em 2011, ela deixou o humorístico e começou a participar de novelas como “Gabriela” (2012), “Amor à Vida” (2013) e “Verão 90” (2019).

Mais recentemente, também fez parte da Escolinha do Professor Raimundo na pele de Dona Cacilda.

“Não é um adeus, apenas um até breve. Ainda vou estar trabalhando por obra e com todos os projetos incríveis no Globoplay. Foi uma decisão difícil, mas nosso casamento continua só que de outra forma, em casas separadas”, encerrou.

Fabiana não é a primeira a encerrar contrato fixo com a Globo. Em abril, a atriz Alice Wegmann, 26, anunciou o término de seu contrato com a Globo após 11 anos de parceria. Em suas redes sociais, ela falou que não é uma despedida, mas uma transformação na relação que mantém com a emissora.

“Sou muito grata pelos encontros que tive trilhando esse caminho, pelas coisas que aprendi, pelas oportunidades que me deram. Quantas vidas! Estou indo ali alcançar outros voos e jajá eu volto pra contar mais histórias junto com vocês”, afirmou.

E esses “outros voos” já começam a partir. Segundo a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a atriz estará em uma nova produção da HBO Max, onde contracenará com outros ex-Globo, comoAntô nio Fagundes, Murilo Rosa e Camila Pitanga.

No ano passado, a atriz Nathalia Dill, 35, anunciou que não renovaria seu contrato com a Globo após 15 anos de parceria. Em suas redes sociais, ela disse que esse “é o momento ideal para explorar novos caminhos, experiências e projetos”.

Assim, a atriz entra para o grupo de artistas que deixaram seus contratos de exclusividade com a emissora para trabalhar apenas com acordo por obra. Nesse formato, eles ficam livres para fazer trabalhos em outras emissoras e plataformas.

O contrato por obra segue as novas dinâmicas de relação da emissora com seus talentos, que já levaram à dispensa de outros nomes como Glória Menezes e Tarcísio Meira, Antônio Fagundes, Miguel Falabella, Malu Mader e Carolina Ferraz.