Fã tatua o rosto de Ana Maria Braga na coxa

FolhaPress

A cabeleireira e influenciadora digital Melissa Schlukebier resolveu fazer uma homenagem diferente para a apresentadora Ana Maria Braga. Ela tatuou o rosto de Ana na perna e mostrou o resultado nas redes sociais. “Te amo, guerreira”, escreveu ela. Em todas as postagens, Melissa marcou Ana Maria. Porém, até a publicação deste texto, ela ainda não havia interagido.

Mas essa não é a primeira pessoa famosa que Melissa tatua na pele. Em seu Instagram ela já mostrou ter desenhado no corpo os rostos de Elke Maravilha e Hebe Camargo. Na última semana, Ana também fez uma homenagem a um colega de trabalho. A apresentadora decidiu colocar uma foto de Marcos Mion para estampar a capinha do seu celular.

Ela mostrou a novidade no Mais Você desta segunda (6) e, posteriormente, nas redes sociais. Com a brincadeira, Ana Maria retribui gesto de Mion na estreia do Caldeirão no sábado (4). No quadro Isso a Globo Mostra, o apresentador relembrou momento do Mais Você no início de agosto, quando a apresentadora elogiou a beleza do repórter Thiago Oliveira, e disse que se fosse mais nova pediria ele em casamento. Ainda durante a atração, Mion disse que colocou a foto de Ana Maria na capa do seu celular, e se convidou para tomar café da manhã com ela.