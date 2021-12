Fã invade van de Karol Conká após show no Rio de Janeiro: ‘Foi um doce’

Após dois anos longe dos palcos, Karol Conká voltou a fazer shows neste fim de semana. Além da boa recepção do público, a cantora também foi surpreendida por uma fã que invadiu sua van após show na festa Batekoo, neste sábado (18), no Rio de Janeiro.

Em sua conta no TikTok, Jojo Dupre disse que esperou o segurança ir ao banheiro para entrar no veículo da rapper e se esconder atrás do banco. Quando o carro já estava em movimento, a fã se apresentou para a equipe da cantora. “Gente tem uma menina aqui na van”, disse Karol, dando risada.



“Você só tem fã maluco”, disse Jojo. “Eu falei: ‘vou entrar na van da Karol e, quando ela entrar, eu vou sair’. O que eu fiz? Dormi.”



“Alguém chama a polícia, por favor? A Joana invadiu minha van. Vão sair falando que eu raptei ela, mas é mentira. É ela que está me sequestrando. Crianças não repitam isso em casa. Nada de invadir a van da mamacita”, disse a rapper, brincando, já com a van parada, ao lado da fã.



Depois, a jovem conseguiu uma carona de volta para o bairro de Madureira com o motorista da cantora.

“A Karol foi um doce, inclusive falou para eu não ligar para a produtora dela”, escreveu Jojo no Twitter. “Disse que isso acontece com muita frequência, por incrível que pareça”.



“Tenho plena consciência de que fui desrespeitosa e sem noção e já pedi desculpas a quem devia que era a Karol a produção dela. E não recomendo que ninguém faça isso nunca”, continuou. “A você apenas desejo que limpem todo o ódio coletivo.”



“Esse show é a prova de que eu nunca estive sozinha e que a vida depois do tombo é mais satisfatória e cheia de aprendizado quando nos permitimos”, escreveu a rapper no sábado (18) em seu perfil no Instagram, em referência à apresentação.



Karol participou do Big Brother Brasil 21 no início do ano e foi muito criticada por seu posicionamento no reality em relação aos outros participantes. Ela acabou sendo eliminada com 99,17%, o maior índice de rejeição da história do programa.