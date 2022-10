Últimos dias para conferir “Botânico Pictórico”, com obras de Burle Marx

Com curadoria de Guilherme Wisnik, a exposição com pinturas e projetos do artista pode ser conferida até 29 de outubro na galeria do Lago Sul

Últimos dias para conferir a exposição “Botânico Pictórico”, exposição que reúne até 29 de outubro, pinturas e projetos de Burle Marx, na Casa Albuquerque, na Comercial da QI 05 do Lago Sul, em mais uma parceria expositiva com a Almeida & Dale Galeria de Arte, de São Paulo. Com curadoria de Guilherme Wisnik, a exposição reúne 40 obras e tem entrada gratuita.

Roberto Burle Marx (1909-1994) foi um artista plástico brasileiro, reconhecido internacionalmente por sua trajetória entre a pintura e o paisagismo. “Toda sua carreira gira em torno dessa dualidade, que não representa uma oposição. Muito ao contrário, paisagismo e pintura são linguagens que se fecundam mutuamente em seu imaginário, criando uma poética extremamente singular, e que não tem par no mundo”, diz o curador Guilherme Wisnik.

Paisagista, pintor, desenhista, designer, escultor e cantor, o multiartista foi responsável por ter introduzido o paisagismo modernista no Brasil. “Expressivo e orgânico, seu gestual criou um imaginário que saltou das telas para o mundo real nos jardins e pisos que construiu em diversas cidades do Brasil e do exterior”, escreve Wisnik no texto da parede da exposição, que contará com projetos do artista (construídos e não construídos) feitos para Brasília, sempre em diálogo com o bioma do cerrado.

Contrastes de texturas e grandes manchas de cor chapadas estruturam os jardins pictóricos criados por Burle Marx. “Sua arte emana potência. Uma potência lírica, que atravessa várias linguagens e suportes, espelhando uma concepção fecunda de natureza: um ecossistema fértil, aberto e dinâmico, com o qual deveríamos viver em harmonia, e não o exaurindo de forma predatória”, continua o curador, que destaca ainda o caráter político das obras, como “um chamamento para que assumamos posturas mais responsáveis diante dos recursos do planeta, e do excesso de consumo que sustenta a nossa sociedade”.

Serviço

Burle Marx: Botânico Pictórico

Curadoria: Guilherme Wisnik

23 de setembro a 29 de outubro

Casa Albuquerque – SHIS QI 05 bl. C lj. 09 – sobreloja – CL | Lago Sul – Brasília | (61) 99885 1030

Funcionamento de segunda a sexta, das 10h às 19h, e sábado, de 10h às 13h

Entrada gratuita

Visitas mediadas para grupos de até 10 pessoas serão ofertadas às quintas-feiras, às 17 horas, durante o período da exposição. A presença às visitas deve ser agendada pelo telefone 61 99885-1030.