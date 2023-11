Startup de educação fundada em Brasília expõe na Web Summit Lisboa

O Cientik estará localizado no stand A605, no dia 14 de novembro, na Altice Arena

Investidores do mundo se reúnem em Lisboa, Portugal, entre 13 e 16 de novembro, na Web Summit Lisboa 2023 – A Tecnologia e Inovação que Move o Mundo, uma das conferências mais importantes da Europa sobre tecnologia, empreendedorismo e inovação. Uma das empresas que fazem parte da comitiva brasileira é o Cientik, ecossistema educacional fundado em Brasília focado em Ensino Tecnológico, que já havia se destacado na Web Summit Rio de Janeiro, em maio. O Cientik estará localizado no stand A605, no dia 14 de novembro, na Altice Arena.

O principal produto do Cientik é uma plataforma de streaming OTT, que se propõe a ser uma “Netflix da educação”, explorando diversos gêneros e linguagens do audiovisual para abordar temas como robótica, gamificação, ensino híbrido e profissões do futuro. O destaque é a série de ficção científica Código X, uma trama onde um grupo de adolescentes é sequestrado por uma inteligência artificial maligna. Trancafiados em um escape room, quatro amigos precisam aprender a linguagem de programação Scratch para escapar. O catálogo de produções originais conta ainda com um game show intitulado Desafio Cientik – Impressora 3D, onde estudantes se enfrentam em uma disputa que envolve arte e tecnologia para ganharem uma impressora 3D para suas escolas. O streaming traz ainda documentários como O Método Garofalo, sobre a professora brasileira premiada internacionalmente por um projeto de robótica e sucata que envolveu toda a comunidade ao redor da escola onde trabalhava.

Todo o conteúdo produzido pelo Cientik é desenvolvido com a participação de alguns dos mais renomados educadores e pesquisadores em ciências e tecnologia brasileiros e conta com a colaboração, entrevistas e aulas ministradas por alguns dos nomes mais respeitados do país como Roxane Rojo, Débora Garofalo, Lino de Macedo, Jaqueline Barbosa, Helena Mendonça e José Moran, entre outros. As séries de ficção e as apresentações dos programas foram gravadas nos estúdios da produtora Fabrika Filmes, também localizada em Brasília, por uma equipe formada por artistas e técnicos do cinema nacional. Além das produções próprias, também são disponibilizados documentários licenciados de grandes emissoras internacionais como a alemã Deutsche Welle, a japonesa NHK, o Massachusetts Institute of Technology: MIT e conteúdos de educação STEAM da Space Foundation.

O Cientik também promove oficinas pedagógicas sobre rodas em unidades móveis chamadas de Mobtic. Um caminhão percorre as estradas do Brasil levando para as escolas públicas uma oficina maker completa, com cortadora a laser, três impressoras 3D, drones, gravadora a laser de fibra ótica, displays de braços robóticos, acessórios e material de prototipagem, que oferecem workshops de robótica e manufatura aditiva.

Outro serviço ofertado pelo Cientik é a aplicação didática da Realidade Virtual. Com os óculos de tecnologia VR, crianças, universitários, pesquisadores e educadores podem vivenciar desde uma visita ao corpo humano até travessias em grandes alturas para quem gosta de adrenalina, ou mesmo um passeio por museus e bibliotecas de outros países, estimulando a imaginação e o interesse pela descoberta de mecanismos modernos de aprendizagem e diversão.

Zé Luiz Nogueira, CEO do Cientik, quer aproveitar a participação na Web Summit Lisboa para mostrar para o mundo um caminho para que o Brasil e outros países emergentes avancem por meio da educação. “O Brasil é um país com um grande abismo social, mas com muitas oportunidades. O Cientik está dentro de um conceito que o Banco Mundial chama de low-cost education, ou seja, usar as melhores tecnologias de difusão, com uma boa entrega pedagógica, mas com um custo muito barato por aluno”, diz Nogueira.

Serviço:

Cientik na Web Summit Lisboa

14 de novembro, stand A605, na Altice Arena

Saiba mais: https://linktr.ee/cientik

Contato para a imprensa: [email protected] Trailer Código X: https://youtu.be/ZN-7sNxtllE? si=3sWAUSynaSixKSIG

Trailer Robótica em Ação: https://youtu.be/V1aRZGipSxM? si=iWI2FA8jC9eKs7XX

Playlist “Conheça o Cientik”: https://www.youtube.com/watch? v=s4gphq94A9I&list=PLYBxZY_ 09HzpuhciJVf5XKAINWxVgWRaP&ab_ channel=Cientik