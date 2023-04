Shopping recebe a exposição ‘Brasília Entre Linhas, Formas e Cores’

Exposição do coletivo Poesia e Arte urbana fica disponível a partir desta terça-feira (18)

Os 63 anos de Brasília se aproximam. Para comemorar a data, o Boulevard Shopping Brasília convida as famílias a visitarem a exposição ‘Brasília Entre Linhas, Formas e Cores’, do coletivo Poesia e Arte Urbana. A ação inédita acontecerá a partir do dia 18 de abril, das 10h às 22h, no segundo piso. A entrada é franca, e a classificação indicativa, livre.

A exposição será composta por pinturas em tela, gravuras, fotografias e esculturas, que destacam a singularidade de Brasília e sua relação com a natureza e o espaço urbano. Os artistas utilizam diversas técnicas e materiais, incluindo acrílico, óleo, grafite e cerâmica, para capturar a essência da cidade e oferecer uma visão poética e inspiradora.

A mostra promove ainda a celebração da diversidade cultural e arquitetônica de Brasília reunindo trabalhos de artistas locais e nacionais que exploram as diferentes formas, linhas e cores presentes na paisagem urbana da capital federal, oferecendo uma experiência visual rica e emocionante. O espaço do shopping será transformado em uma galeria de arte urbana, com obras expostas em paredes, colunas e outros elementos arquitetônicos do local.

Elisa Mirsky, gerente de marketing do shopping, explica que a exposição é uma oportunidade única de valorizar a cultura e a arte local e nacional, destacando a importância da diversidade e da criatividade na construção da identidade do Distrito Federal. “Convidamos a todos a participarem dessa experiência e descobrirem uma nova maneira de homenagear a cidade”.

Serviço:

Exposição ‘Brasília Entre Linhas, Formas e Cores‘, do Coletivo Poesia e Arte Urbana

Quando: a partir de 18 de abril

Horário: 10h às 22h

Onde: Boulevard Shopping Brasília – piso 2

Classificação indicativa: livre

Entrada franca