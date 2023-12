Projeto social Olhares da Vila leva exposição de fotos à CLDF

As fotos revelam desde a magnitude arquitetônica da capital até detalhes que passam despercebidos aos olhares do cotidiano

Nesta quarta-feira (13), o Foyer do Plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal recebe a exposição “Olhares da Vila”, com vernissage a partir das 19h. A mostra reúne obras fotográficas de jovens artistas de comunidades do Distrito Federal feitas durante visitas a pontos turísticos da capital e também às regiões de Ceilândia, Cidade Estrutural e Samambaia. As fotos revelam desde a magnitude arquitetônica da capital até detalhes que passam despercebidos aos olhares do cotidiano.

“Temos a oportunidade de dar visibilidade e protagonismo aos jovens, sobretudo aqueles que encontram pouco espaço para expor suas ideias e realidade. Essa é uma das frentes do Instituto para fazer da cultura uma ferramenta de cidadania e dignidade”, ressalta Renata Oliveira, presidente do IECAP, responsável pelo projeto ‘Se Liga Juventude’, que deu origem à exposição.

As imagens foram captadas durante oficina de fotografia ministrada por Ian Nogueira. Após as visitas de campo, em que os jovens tiveram oportunidade de fazer seus registros com equipamentos profissionais, o material foi submetido ao repórter fotográfico e galerista Celso Junior, curador da mostra. Ao todo, 23 fotos, assinadas por jovens de 13 a 29 anos, poderão ser admiradas em “Olhares da Vila”.

O Projeto “Se Liga Juventude” impactou 1,2 mil jovens no DF com capacitação profissional e cultural em oficinas gratuitas de teatro e fotografia, com patrocínio do Grupo Santa e Banco Modalmais, sob Lei de Incentivo à Cultura, pelo Ministério da Cultura. A cessão do espaço é uma parceria com a curadoria da Câmara Legislativa do Distrito Federal, e apoio do deputado Thiago Manzoni.

Serviço:

Exposição fotográfica “Olhares da Vila”

Aberto à visitação até 20/12

Das 9h às 18h

Foyer do Plenário – Câmara Legislativa do Distrito Federal

Entrada franca

Mais informações: www.iecap.org.br