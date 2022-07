Programa de mapeamento de artistas negros do DF resulta em exposição coletiva

Casa de cultura A Pilastra abre no próximo dia 22 a mostra coletiva “Pedra d’água”, no espaço de micro curadorias DeCurators, na Asa Norte

A casa de cultura A Pilastra abre no próximo dia 22 a mostra coletiva “Pedra d’água”, no espaço de micro curadorias DeCurators, na Asa Norte. A exposição é a primeira ação resultante do grupo de pesquisa curatorial e mapeamento proposto pelo Programa de investigação, desenvolvimento e curadoria de artistas negres da Ride-DF, elaborado pela Pilastra.

O grupo foi formado por artistas e agentes mapeados via formulário online. O projeto está em desenvolvimento desde outubro de 2021 já mapeou e exibiu cerca de 50 artistas. Até o final do ano, pretende-se completar nove exposições realizadas e a viabilização de uma publicação impressa e virtual do projeto, além da disponibilização do banco de dados da pesquisa em um site dedicado ao mapeamento.

“Não é necessária apenas uma revisitação histórica e resgate de personalidades e artistas negros que foram apagadas pelas estruturas sociais racistas, precisamos de uma historiografia do hoje. Assim, essas trajetórias não serão apagadas. Precisamos também olhar para o futuro e trabalhar novas construções e possibilidades para nós”, afirma a gestora da Pilastra, Gisele Lima.

Sobre a exposição

A mostra coletiva Pedra d’água se propõe a pensar possibilidades de montar, desmontar e religar narrativas sobre o corpo negro que vive a diáspora africana. As curadoras Lara Likidah e Manika convidaram os artistas Alan Felipe, Ruana Carla, Isabelle Prado e Ricardo Caldeira para traçar danças possíveis de seus corpos com representações presentificadas, futuristas e ancestrais. “Desenhar o corpo na pedra é uma das expressões artísticas mais antigas da humanidade. E, assim como as pedras, também ocupamos a Terra com nossas estruturas mais básicas compostas por minerais. O resto é, basicamente, água. Pedra d`água somos nós”, afirmam as curadoras.

Serviço

Pedra d´água

Abertura: 22 de julho (sexta-feira) – 19h

Local: deCurators – CLN 412 bloco C loja 12