Outra Brasília Nunca Mais: Conheça os sete planos finalistas e as propostas inusitadas para a capital federal

Imagine uma Brasília completamente diferente, com habitações verticais, cheia de edifícios de 300 metros – altura da Torre Eiffel; ou moradores circulando pela cidade por esteiras rolantes em lugar de calçadas e carros, com acesso ao centro governamental por um monotrilho; ou ainda uma cidade agrícola, com unidades de vizinhança autossuficientes e cinturões verdes centrais. Esses são apenas alguns exemplos dos sete planos piloto finalistas do concurso realizado pelo governo federal em 1956, para a escolha do traçado da Nova Capital do Brasil. “Outra Brasília Nunca Mais – uma exposição em realidade aumentada” se propõe a apresentar esses projetos.

O edital da Novacap foi pouco exigente quanto à justificativa técnica das propostas, solicitando apenas um traçado básico da cidade com a localização das principais instalações e um relatório descritivo. Todos os 26 projetos apresentaram, em algum ponto, o pensamento do arquiteto franco suíço Le Corbusier – uma unanimidade mundial em arquitetura e urbanismo do período pós-guerra. A escolha entre os cinco melhores não foi fácil, e a comissão julgadora optou por classificar sete concorrentes: três dividiram o 5º lugar; dois ficaram em 3º, um foi vice e o primeiro colocado, o “avião” de Lúcio Costa.

“Nossa intenção é apresentar não apenas o plano vencedor, como também essas “outras brasílias” que não saíram do papel. Para isso, buscamos a tecnologia de Realidade Aumentada para dar vida a esses projetos”, explica o idealizador, cineasta André Macedo, que utilizou como base de pesquisa a tese de doutorado de Aline Moraes Costa Braga, defendida na Universidade de Campinas (Unicamp) e publicada em 2011 pela editora Alameda, com o título (IM)Possíveis brasílias. “Apareceram projetos com cidades em forma de grade, formada por células poligonais, planos pilotos audaciosos criados por renomados arquitetos como João Vilanova Artigas, Boruch Milman, M.M.M. Roberto, Rino Levi, Roberto Cerqueira César, Henrique Mindlin e o próprio Lúcio Costa”, completa Macedo.

Os trabalhos finalistas poderão ser vistos presencialmente de 16 de novembro a 16 de dezembro no Panteão da Pátria (Praça dos Três Poderes) em desenhos 2D das plantas originais. Por meio de um aplicativo gratuito, os trabalhos poderão ser acessados pelo smartphone em 3D. “O diferencial da nossa proposta é o uso da Realidade Aumentada – tecnologia bastante usada no mercado imobiliário e nas ações de publicidade”, observa Macedo. A exposição vai contar, também, com a monitoria de duas estudantes de arquitetura da Universidade de Brasília, para apoio aos visitantes.

A mostra é para todos! Entre as ações de acessibilidade estão áudios explicativos em Português e em Inglês, textos e desenhos em Braille e recursos de audiodescrição. Além disso, o Salão Negro do Panteão dispõe de elevador e serão, também, agendadas visitas semanais orientadas, em parceria com a Secretaria Extraordinária da Pessoa com Deficiência, que irá organizar os grupos, disponibilizar o transporte e um intérprete de Libras.

A exposição “Outra Brasília Nunca Mais” foi contemplada pelo Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, com patrocínio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e apoio da Secretaria da Pessoa com Deficiência do GDF. O desenvolvimento do projeto de Realidade Aumentada ficou a cargo da Guanabara Games e a Produção Executiva é da Cor Filmes, produtora independente de audiovisual de Brasília que está completando 25 anos este ano.

Serviço:

Local: Panteão da Pátria (Praça dos Três Poderes) – Brasília (DF)

Data: 16 de novembro a 16 de dezembro de 2021 – entrada gratuita

Horário: terça a sexta, das 9h às 18h; sábados e domingos, das 9h às 17h

