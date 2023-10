“Ossos sob Trapos”, de Nelson Maravalhas, ocupa a Casa Aerada

A exposição reúne cinco décadas de uma vasta e ininterrupta produção. A curadora é Nuára Visintin

A Casa Aerada Varjão recebe, de 28 de outubro a 6 de novembro, a mostra “Ossos sob Trapos”, de Nelson Maravalhas. A exposição reúne cinco décadas de uma vasta e ininterrupta produção. A curadora é Nuára Visintin, que procurou enaltecer o encontro do desenho e da pintura como elementos fluidos e complementares na produção do artista.

A experimentação de linguagens, inicialmente tidas como separadas, se materializa em obras peculiares que têm no papel seu suporte comum. Esta fusão provoca no fruidor a curiosidade sobre o processo criativo de Nelson Maravalhas.

Sobre o artista

Nelson Maravalhas Junior nasceu no Rio de Janeiro em 1956. Estudou em 1974 na Escolinha de Arte do Brasil, de Augusto Rodrigues (quando funcionava ainda no centro do Rio), onde teve sua primeira imagem hipnagógica após o primeiro dia de aula, e já então concretizada em pintura com o apoio de uma professora tutora.

Uma década depois, fez uma exposição individual na Galeria Macunaíma, da Funarte, no Museu Nacional de Belas Artes, quando, no Parque Lage, encontrou sua antiga professora e lhe entregou o cartaz-convite da sua exposição “A Hiena do Invisível”. Athos Bulcão, ao visitá-la, escreve um bilhete no caderno de assinaturas: “Se Macunaíma pintasse, pintaria como Maravalhas.”

Maravalhas posteriormente concluiu Mestrado em Pintura e Desenho em Chicago (EUA), Doutorado em Canterbury (Inglaterra), e Pós-Doutorado em Heidelberg (Alemanha). Após se aposentar da Universidade de Brasília (UnB), onde trabalhou por três décadas, se dedica ao trabalho em artes visuais e está prestes a concluir um museu monográfico, dedicado à sua obra, a Hypnacoteca Maravalhas.

Serviço:

Exposição “Ossos sob Trapos” de Nelson Maravalhas

Abertura: 28 de outubro de 2023, das 17:00 às 22:00

Visitação: de 28 de outubro a 26 de novembro de 2023

Sextas, das 16:00 às 20:00; sábados e domingos, das 14:00 às 19:00; ou pré-agendadas via [email protected]

Local: Casa Aerada Varjão (Quadra 01 – Conjunto “B” – Casa 06 Varjão – Brasília – DF)

Entrada franca

Classificação indicativa livre

Mais informações: @casaaeradavarjao