Museu Nacional recebe obras de Pedro Ivo Verçosa

Retrospectiva com 400 itens do artista estarão na Galeria Principal a partir desta quinta (30)

Uma parte do trabalho de Pedro Ivo Verçosa (1986-2020), em arte contemporânea, vai cobrir os espaços da Galeria Principal do Museu Nacional da República (MuN) a partir das 19h desta quinta-feira (30/3). Mais de 400 obras em pintura, desenho, fotografia, gravura e colagem compõem Pedro – Retrospectiva Pedro Ivo Verçosa, com curadoria do artista plástico Ralph Gehre e aporte do Fundo de Apoio à Cultura do DF (FAC).

A diretora do equipamento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec), Sara Seilert, conheceu o artista em aulas de pintura do curso de Artes Visuais na Universidade de Brasília (UnB): “essa exposição é uma realização especial para o museu. A equipe envolvida é composta por pessoas que tiveram ligação próxima com Pedro, um jovem artista muito produtivo, cheio de amigos e ideias. O público vai perceber a grandiosidade do trabalho dele”.

Para o curador da exposição, foi um desafio “manter distância crítica do trabalho e organizá-lo de maneira a que a exposição faça sentido para o público”. Gehre também descarta a possibilidade de que este seja um resumo do trabalho do artista, a quem se refere como “um retratista com incursões em diferentes linguagens”, uma característica, segundo ele, da arte contemporânea: “a possibilidade de um resumo já é uma traição, contra a qual apenas a totalidade, o artista mesmo, poderia responder. O resumo possível de uma vida implica também na inclusão das relações que tal artista conseguiu estabelecer em seu tempo”.

Os visitantes do MuN encontrarão, portanto, uma mostra individual do retratista dos modelos que surgem de costas ou de viés, mas recheada de referências a outros criadores. “Pedro foi um homem muito gregário. Ele soube organizar ateliês, convivências, grupos e trabalhos conjuntos”, diz o curador sobre a personalidade do artista, que fundou espaços independentes de criação artística em Brasília (Espaço Laje) e em São Paulo (Casa Dezbarradoze e Espaço Breu).

Oficinas

O artista Rodrigo Cruz foi uma dessas relações estabelecidas por Pedro e acabou convidado para ministrar uma oficina de pintura sobre a plástica poética do homenageado. “Ele era um amigo muito querido, me ensinou muitas coisas, foi uma pessoa realmente importante na minha trajetória”, declara.

Rodrigo pretende abordar alguns métodos que Pedro utilizava em seus quadros: “o preparo com gesso cré, a elaboração da paleta, a transferência das imagens fotográficas para a tela e a execução da pintura ‘alla prima’ [quando a tinta é aplicada diretamente na base, sem estudos preparatórios]”. A ideia, segundo ele, é que “a oficina funcione com um ateliê improvisado” e que a exposição seja “uma oportunidade de olharmos a obra de Pedro com a atenção que sempre mereceu”.

Outro artista da extensa lista que ajuda a compor a mostra e será apresentada na ficha técnica é o designer gráfico e serígrafo Neno (Eudaldo Silva Lima Sobrinho), que estudou desenho industrial com Pedro e vai dirigir uma oficina da arte. Segundo explica, ele e o amigo usavam a serigrafia em editorações. “A serigrafia ensina a usar menos cores para fazer uma coisa mais potente, permite o uso do fundo do papel. A gente dominava o processo inteiro, do desenho, à produção da matriz e impressão, e não tínhamos de nos submeter aos formatos limitados das gráficas. A serigrafia foi muito libertadora nesse sentido”, relata.

Surfando no início da editoração digitalizada, Neno conta que ele e Pedro perceberam que programas de tratamento de imagem usavam as noções de separar e sobrepor elementos, o que influenciou Pedro posteriormente nas colagens. Nesse caminho, está prevista ainda uma oficina de colagem com Julio Lapagesse, artista que fez parte do coletivo “Irmãos Colagem” (trocadilho com título de telenovela dos anos 70), junto com Pedro e Felipe Cavalcante. Serão trabalhadas com os alunos as habilidades de composição, experimentação, criação e elaboração de uma série de colagem. Todas as oficinas serão gratuitas e incluem o material para participação dos alunos.

FAC

Pedro, retrospectiva Pedro Ivo Verçosa foi contemplada pelo edital do FAC Brasília Multicultural II, de 2021, na linha Plataformas Culturais – Feiras, Eventos, Mostras e Festivais – Novas Iniciativas, com recurso de R$ 228.460 e geração de 200 empregos entre diretos e indiretos.

Além da exposição e das oficinas, a iniciativa prevê a catalogação da obra do artista, estimada em 700 peças, um livro e um documentário com depoimentos sobre o trabalho, uma bolsa de cinco meses para experimentação e aprofundamento do trabalho artístico de artista do DF ou Entorno, visitas mediadas à mostra, com tradução em Libras, e a criação de site para tour virtual. Duas obras de Ivo serão adquiridas para o acervo do Museu Nacional da República.

SERVIÇO:

Exposições do Museu Nacional da República

Setor Cultural Sul, Lote 2 – Próximo à Rodoviária do Plano Piloto

Entrada Franca

Aberto de terça a domingo, das 9h às 18h30

Classificação indicativa: Livre