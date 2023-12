Mostra ‘Percursos Inventados’ promove programação no MAB

Programação acontece de 13 a 18 de dezembro, reunindo série de trabalhos do Coletivo Entrevazios, além de atividades e laboratórios abertos ao público

O Coletivo Entrevazios preparou uma intensa programação artística para ocupar o Museu de Arte de Brasília (MAB) entre os dias 13 e 18 de dezembro. O evento Percursos Inventados – Mostra Entrevazios reúne trabalhos realizados pelo grupo desde sua criação (2014), a partir de uma pesquisa sobre as poéticas urbanas e as relações entre diferentes linguagens artísticas e a cidade.

Para que o público possa experienciar esses percursos, o MAB será palco e personagem de uma mostra de repertório, que vai ocupar o hall e os pilotis, além da exibição de filmes, intervenções artísticas, três laboratórios abertos e uma oficina em parceria com o Coletivo Transverso. Toda a programação é gratuita e se divide ao longo dos dias do evento.

A jornada artística que apresenta ao público a trajetória do Coletivo Entrevazios é a etapa final do projeto Manutenção. Realizado ao longo de todo o ano de 2023, com apoio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC-DF), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF, ele veio fomentar novos processos de investigação, formação e criação do grupo.

“O Manutenção vem sendo uma oportunidade para reconhecermos nossa trajetória enquanto coletivo, tanto no desenvolvimento de uma pesquisa mais sólida quanto no semear de novas ideias e projetos”, explica Maysa Carvalho, uma das integrantes do grupo. “Ter tudo isso reunido em uma exposição, reaprender com cada um desses passos e ainda poder dividir esses resultados com o público é muito gratificante para cada um de nós!”

Jornadas poéticas

No evento Percursos Inventados, o público poderá conhecer parte do trabalho já realizado pelo coletivo desde 2014, com o caderno de artista Entrevazios, a série de intervenções poéticas O Estrangeiro, a instalação De Ver Cidade – Brasília numa caixa de brincar e a intervenção de teatro de formas animadas Lourença. No dia 16, haverá também uma visita mediada com tradução em Libras por esse repertório.

Também serão apresentados os resultados dos intercâmbios realizados ao longo do projeto Manutenção com os coletivos Transverso, CoisAzul e Cinema Urbana. Além disso, será exibido o mini-documentário Barraca de Memórias, gravado a partir de uma ação realizada com mulheres idosas de Planaltina, Paranoá, Vila Planalto e Núcleo Bandeirante, em uma investigação sobre as memórias que alguns de seus objetos podem carregar. A etapa integra o processo dramatúrgico de um espetáculo-instalação que estreia em 2024, apontando os caminhos para as futuras empreitadas do Coletivo Entrevazios.

Oficinas

Possibilitando uma maior proximidade do público com essas jornadas poéticas, a mostra vai oferecer ainda, no dia 16, laboratórios abertos com atividades divididas entre os três eixos do projeto Manutenção: palavra, matéria e imagem. A programação conta também com a oficina Quantas Cidades Tenho em Mim, realizada em parceria com o Coletivo Transverso, na tarde dos dias 13 e 14 de dezembro.

“Durante o Manutenção, nós realizamos intercâmbios com outros coletivos artísticos da cidade, ocupando espaços culturais importantes, como o próprio MAB. Esses encontros são parte da nossa investigação artística e promovem um aprendizado poético transformador. Os laboratórios e a oficina vão trazer justamente isso, o compartilhamento dessas vivências, ampliando esse encontro para o público da Mostra”, conta Maysa Carvalho.

As atividades são livres para todas as faixas etárias e não há necessidade de inscrição prévia para os laboratórios abertos. Já os interessados em participar da oficina com o Coletivo Transverso devem se inscrever nesse link.

Coletivo artístico

Sediado na capital federal, o Coletivo Entrevazios foi criado em 2014 e é formado, atualmente, por cinco multi-artistas: Gabriel Tomé, Luênia Guedes, Maysa Carvalho, Roberto Dagô e Thay Limeira. Com trajetórias artísticas distintas e produções individuais desenvolvidas a partir de diferentes linguagens, eles vêm propondo, enquanto grupo, reflexões e diálogos contínuos sobre Brasília e suas poéticas, investigando as intersecções da cidade com os corpos que a atravessam.

Serviço:

Percursos Inventados – Mostra Entrevazios

De 13 a 18 de dezembro

Museu de Arte de Brasília (SHTN, Trecho 1, Projeto Orla, Polo 3, Lote 5)

Exposição Percursos Inventados: 16 a 18/12, das 10h às 19h

Oficina Quantas Cidades Tenho em Mim, com Coletivo Transverso: 13 e 14/12, das 15h às 18h (Link para inscrições: http://forms.gle/ f1YHVSESiBNxtK457)

Entrada franca

Mais informações em: https://instagram.com/ entrevazios/