Lançamento da Exposição “O menino que amava o Céu de Brasília”

Quando o arquiteto e urbanista Lúcio Costa disse que “o céu é o mar de Brasília”, resumiu em poucas palavras a relação da capital federal – que ele mesmo desenhou – com o céu. Ressaltando esse ícone da cidade, o JK Espaço Arte, localizado no Piso S1 do JK Shopping, recebe até o dia 7 de março a exposição “O menino que amava o Céu de Brasília”, com obras do artista plástico Rodrigo Nardotto em homenagem à cidade.