Jornada cultural percorre galerias e museus do DF

A ideia é contextualizar a produção artística pelos atos do olhar e da contemplação

O artista visual Renato Acha ministra a ação “Imagem Contemporânea” para abrir os trabalhos de 2023 e celebrar a retomada cultural no Brasil. São visitas orientadas que percorrem museus e galerias de arte de Brasília. A ideia é contextualizar a produção artística pelos atos do olhar e da contemplação.

Objetos e paisagens passam pela interpretação e classificação em determinados contextos e podem ser recriados pela percepção na reinvenção daquilo que vemos. Isto se dá o tempo todo sem que percebamos, embora tenha o exercício de despertar o olhar, em especial.

“A cada semana os participantes percorrem diferentes espaços culturais em um movimento do olhar através da análise de imagens. Trata-se de um exercício de reconstrução do olhar em um diálogo de fruição entre obras e visitantes, aqui não mais passivos e em diálogo direto com artistas e suas criações em diversas linguagens”, conta Renato Acha.

A dinâmica da ação forma grupos, que podem ser bilíngues (inglês e português), para encontros memoráveis nas tardes de sábado. “É a terceira temporada de ‘Imagem Contemporânea’, encontro que nos foi privado durante a pandemia e que agora retorna neste momento em que a cultura vai tomar posse neste período de férias escolares e da Capital repleta de turistas dos quatro cantos do mundo. Por isso também ofereço a opção para grupos em língua inglesa”, convida.

“É um grande presente! Nas duas temporadas anteriores, os grupos se uniram tanto que nos tornamos amigos e passamos a frequentar outros eventos culturais em Brasília. Uma experiência que transcendeu a própria ação e ampliou horizontes e percepções coletivas sobremaneira.”

Renato Acha é artista visual, formado pela Universidade de Brasília. Integrou os Programas Educativos do CCBB, Caixa Cultural, FAAP (Fundação Armando Álvares Penteado) e Museu Nacional da República. Foi curador de projetos nacionais em Brasília, como o Movimento HotSpot (Paulo Borges – SPFW), Retrato Brasília (CCBB e Correio Braziliense). Curador-adjunto do Festival de Land Art de Brasília e Brasília 50 Dimensões. Foi Coordenador do Programa Educativo do Prêmio Vera Brant de Arte Contemporânea e da mostra ‘Eu, Leitor’. Acha se especializou em Jornalismo Cultural na UFRN em 2010, ano em que fundou o site cultural Acha Brasília e deu início ao trabalho com assessorias de imprensa e coordenações de comunicação na área cultural. Também é professor de inglês formado pelo Centro Interescolar de Línguas (CIL) e pela Casa Thomas Jefferson (Teacher´s Development Course – TDC).