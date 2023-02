Exposição reúne trabalhos de 14 colagistas do DF

Com mais de 140 obras, o Espaço Cultural Renato Russo recebe exposição de coletivo de colagem proposta pelo espaço Vilarejo 21

Em junho do ano passado, o espaço Vilarejo 21 abriu chamada para composição de um coletivo de colagem, atualmente composto por 14 colagistas do Distrito Federal, cuja relação com a colagem é perpassada pela subjetividade e diversidade contextual. Entre julho e dezembro, o coletivo se encontrou no espaço para colar, inspirado nos temas: dor, seres híbridos, guilty pleasure, memorabilia, esperança, caos, floresta mística, máscara, palavra, infante.

O resultado desse processo artístico poderá ser apreciado pelo público, de 9 de fevereiro a 30 de março, na Galeria Parangolé, do Espaço Cultural Renato Russo. A expografia da mostra foi pensada para dialogar com cada proposição temática, construindo com o conjunto das colagens, uma colagem expandida.

A divulgação e valorização de uma das técnicas mais democráticas das linguagens artísticas, do potencial de criação de pessoas de diversas áreas de formação, e do incentivo a criação de coletivos de colagem no DF são propostas que fundamentam a ideia da exposição das colagens.

Os artistas são:

Alice Godoy Lopes | Ana Cecília Kresch | Ana Júlia Sampaio | anna monteiro | Camo | Daniel Ardisson-Araújo | Fabiana Barbosa | Flávia O | Flaviana Medeiros | Cuca | John Rocha | Lelia Lofego | Luciana Cândida | Tamara Dias

Sobre o Vilarejo 21

O Vilarejo 21 é um espaço independente de arte, criatividade & cultura, localizado em uma chácara no Altiplano Leste, em Brasília. Acolhemos um público diverso, interessado em sair da rotina, criar e fruir arte. Atuamos nas áreas de pesquisas, projetos, produções e exposições de artes visuais; arte educação, oficinas de criação, gravura, design e publicações.

Serviço

Exposição Coletivo deColagem – Colagistas do Distrito Federal

Onde: Espaço Cultural Renato Russo (508 sul), Galeria Parangolé;

Visitação: de 09 de fevereiro a 30 de março de 2023, de terça a domingo, das 10h às 20h. Acesso livre

Mais informações: vilarejo21

Contato: vilarejo21.com.br ou [email protected]