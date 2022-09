Exposição no MAB apresenta trabalho de fotógrafos brasilienses

Até 23 de janeiro de 2023, mostra reúne trabalhos de artistas que documentaram a capital para além dos monumentos

A construção de um local, de um povo e de uma cultura é um processo feito em etapas. Imagine tudo isso documentado em fotografias. A partir de 28 de setembro, o público vai poder acompanhar os registros de alguns artistas brasilienses que documentaram a capital federal para além de sua famosa arquitetura. É a exposição Brasília em Foco que está em cartaz no Museu de Arte de Brasília (MAB) até 23 de janeiro de 2023.

Com imagens de três fotógrafos, a mostra tem como fio condutor revelar a importância da fotografia na construção de um povo, de um local e de uma cultura. Os registros de Lia Sodré, Rodgueto e Mari Alves percorrem diferentes situações e mostram a riqueza de Brasília, desde o Cerrado até a população e seu cotidiano. Com curadoria de Nara Lemos, as fotografias são de estilos muito diferentes, mas todas estão ligadas por esse olhar para além dos monumentos da capital federal.

Foto de Rodgueto Foto de Lia Sodré Foto de Mari Alves

“A Lia trabalha com imagens de pessoas, ensaios intimistas, que trazem a junção do brasiliense com o Cerrado, o Rodgueto apresenta uma visão mais da periferia, do que a periferia tem a oferecer para Brasília, e, por fim, a Mari Alves retrata muito protestos, cenas do cotidiano. Ou seja, são olhares bem diferentes e que casam muito com a ideia do projeto, de fugir do óbvio e de revelar ao espectador a visão desses três brasilienses”, comenta a curadora.

Realizada com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF e do Fundo de Apoio à Cultura do DF (FAC-DF), a exposição, além de apresentar trabalhos inéditos, contribui para a democratização do acesso à arte e à cultura. Ela garante assim os direitos culturais da população, não só pelo consumo, mas pela oportunidade de fruição artística diversificada e pela capacidade de ser uma atração turística, contribuindo diretamente para o Turismo Criativo de Brasília.

“Nosso objetivo é retirar essa ideia centralizada e centralizadora do que seria Brasília, os monumentos. A cidade vai muito além disso. É cultura, são as pessoas que nela habitam. Existem potências circulando o tempo todo e formando a cidade. Então, nossa ideia é trazer a visão de algo maior para a capital”, pontua Nara.

Serviço

Brasília em foco

Quando: de 28 de setembro a 23 de janeiro de 2023

Onde: Museu de Arte de Brasília (MAB)

Horário de funcionamento: de quarta a segunda-feira, das 10h às 19h

Entrada gratuita

Classificação indicativa livre