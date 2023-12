Exposição “É arte ou é moda?”, do coletivo Tela Ambulante, ocupa o Venâncio Shopping

A partir de 12 de dezembro, a exposição coletiva “É Arte Ou É Moda?”, ocupa o Espaço Cultural do Venâncio Shopping e promove diálogos entre os processos criativos de artes visuais e a moda. A iniciativa acontece em ateliê aberto, onde 5 artistas plásticos convidados irão criar obras de arte em camisetas brancas.

Até 23 de março de 2024, o público poderá observar o trabalho do coletivo Tela Ambulante e os artistas em seu processo criativo. Combinando arte, moda autoral e transmutação têxtil, a marca repagina roupas que seriam descartadas no lixo e de garimpagem em brechós e as transformam em obras de arte, usando a moda como forma de expressão, conectando histórias pessoais com a cultura.

Além da exposição de 16 obras, o espaço também terá uma arara recheada de peças que podem ser adquiridas pelos interessados. Para quem preferir, pode fazer encomendas diretamente com os artistas ou levar uma roupa para ser customizada na hora, basta explicar o conceito que quer e combinar o preço.

Compõem o time de artistas plásticos Victor Hugo Soulivier, brasiliense e criador do coletivo Tela Ambulante; Madá Granja, graduada em Artes Visuais pela Universidade de Brasília (UnB); Sairon Santos, produtor cultural e design de moda sustentável e principalmente com pintura e desenho; Marina Rebello, que atua como pintora, ilustradora, designer e professora; e Vanessa Liberato, pintora e ilustradora. Cada artista convidado irá desenvolver 5 obras a partir de um diálogo com a nova série do coletivo Tela Ambulante “Cartas para você – Um olhar de Retorno ao Passado” além de produzir suas próprias cartas. A coleção narra uma jornada poética através do tempo, um tributo à rica herança cultural que se entrelaça pelas raízes brasileiras. Fundamentada na street art, na arte têxtil e, sobretudo, nas Adinkras dos povos Acãs da África Ocidental.

Com o pleno crescimento da Tela Ambulante, Victor Hugo Soulivier optou por convidar artistas iniciantes no universo da arte têxtil para participarem deste novo ciclo. Atualmente, a marca conquistou reconhecimento internacional e tem pontos de venda fixos em São Paulo e Rio de Janeiro. “A ideia é dar visibilidade para artistas que não trabalham de forma direta com tecidos e criar a conexão entre arte e linguagem têxtil. E desta forma, promover um diálogo com o tecido para o desenvolvimento de novas obras ao mesmo tempo em que se tem a observação do público”, explica Victor Hugo Soulivier, fundador do Coletivo Tela Ambulante.

Ao longo dos 4 meses, o público também poderá participar de oficinas pagas e gratuitas que serão ministradas pelos artistas. Os temas estarão dentro do universo da moda e arte, como customização, cor e pigmentação, e também de expressões culturais, como dança. Interessados em fazer as atividades podem procurar o coletivo para fazer a pré-inscrição.

Serviço

É arte ou é moda?

Data: de 12 de dezembro até 28 de março de 2024

Horário: segunda a sábado, de 10h às 21h

Local: Espaço Cultural do Venâncio Shopping

Entrada: gratuita

Mais informações: @telambulante