Exposição “Brasílias Invisíveis” mostra os 6 projetos que perderam para Lúcio Costa

Por Luis Fernando Souza

Agência de Notícias do CEUB/Jornal de Brasília

Você já imaginou como seria Brasília se Lúcio Costa não tivesse vencido o prêmio que deu luz ao Plano Piloto e à capital do país? Por meio da exposição Brasílias Invisíveis será possível saber.

A mostra, que estreará a partir das 10h no dia 7 de setembro na plataforma do Google Arts & Culture, será gratuita e vai revelar outras seis propostas que concorreram com o formato do avião, mas que ficaram esquecidas ao longo dos anos.

Idealizada pelos multiartistas Maíra Guimarães e Danilo Fleury, o projeto nasce com o intuito de trazer para o conhecimento do público estas Brasílias que não chegaram a existir além de mostrar a capital premiada do Lúcio Costa.

A mostra on-line conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal e permitirá imersão em 360º.

A exposição será dividida em sete galerias, cada uma destinada a um concorrente finalista do Concurso Nacional Do Plano Piloto. São eles:

Boruch Milman e equipe (2º lugar)

Rino Levi e equipe e MM Roberto e equipe (empate técnico entre 3º e 4º)

Milton Ghiraldini e equipe, Henrique Mindlin e Giancarlo Palanti, e Vilanova Artigas e equipe (empate técnico em 5º lugar)

Na época, para a escolha do vencedor, o concurso teve como júri os brasileiros Israel Pinheiro, Oscar Niemeyer, Luiz Barbosa e Paulo Antunes, além dos estrangeiros William Holford, André Sive e Stamo Papadaki.

Sob supervisão de Luiz Claudio Ferreira