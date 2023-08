Exposição “Brasília, 199 Anos” mostra como a capital seria no ano de 2159

Exposição lança luz sobre a fusão entre criatividade humana e inteligência artificial

A galeria do Senado Federal recebe, de hoje (28) a sexta-feira (1º), a exposição “Brasília, 199 Anos”. A mostra oferece a experiência de imaginar como a cidade seria, em termos arquitetônicos e urbanísticos, daqui a 136 anos, com o uso de inteligência artificial.

Idealizada pelos artistas brasilienses Paul Hodel e Ian Bemolator, em colaboração com a jornalista mineira Denise Jardim, “Brasília, 199 Anos” lança luz sobre a fusão entre criatividade humana e inteligência artificial. Por meio de uma parceria com sistemas avançados de IA, os organizadores conceberam imagens que retratam uma Brasília que só existe nos domínios da imaginação e da tecnologia.

Essas visões futuristas são o resultado de uma interação intrigante, onde os criadores consultaram a IA sobre como a cidade poderia parecer no ano de 2159. As respostas da máquina inspiraram uma série de imagens que vão além do convencional, desafiando os limites entre fotografia e desenho. O trabalho meticuloso dos profissionais entrou em ação para refinar e moldar essas visões, criando uma fusão única de criatividade humana e potência de computação.

A exposição permite que os visitantes explorem uma Brasília hipotética e altamente imaginativa, caracterizada por arranha-céus arrojados, praças exuberantes e estruturas arquitetônicas que desafiam a gravidade. Essas paisagens urbanas únicas retratam uma cidade que é uma síntese perfeita entre a visão visionária do arquiteto Oscar Niemeyer, que definiu o estilo da capital federal e as infinitas possibilidades oferecidas pela IA.

Entre os locais em destaque, retratados nas imagens, a Catedral Rainha da Paz, Palácio do Alvorada, Supremo Tribunal Federal, Biblioteca do Congresso Nacional e novos espaços públicos e monumentos criados hipoteticamente, como o Bosque dos Ipês (Guará), Conselho de Inteligência Brasileiro – CIB (Bosque dos Constituintes), Planetário Kepler-283c (Parque Tecnológico de Brasília), Museu Nacional da Ciência e Tecnologia – Monumento à Singularidade (Antiga Praça da Cidadania) e o Centro Veicular (um posto para abastecimento de carros elétricos por ressonância).

“Se você é um entusiasta da arquitetura, um curioso sobre o futuro ou simplesmente alguém que aprecia a beleza da criatividade, a exposição na Galeria do Senado Federal é uma oportunidade imperdível para mergulhar em um futuro que só existe nos limites da nossa imaginação, potencializado pela fusão da arte humana e da inteligência artificial”, comenta Ian Bemolator.

A entrada é gratuita. Vale lembrar que as visitas ao Congresso Nacional podem ser realizadas todo dia, exceto às terças e quartas-feiras, das 9h às 17h, mediante agendamento no site do Senado. A cada 30 minutos é iniciado um tour com no máximo 40 visitantes presentes.