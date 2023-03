Espetáculo imersivo ‘Ínsita’ estreia no mês das mulheres em Brasília

Montagem produzida e realizada por mulheres ocorre nos dias 18 e 19 de março, no Centro de Dança do DF, com entrada franca

Realizado inteiramente por mulheres, o espetáculo Ínsita estreia no mês de março, mês em que se afirma os direitos das mulheres. Com três únicas apresentações gratuitas em Brasília, nos dias 18 e 19, no Centro de Dança do DF, a montagem é fruto das experimentações vivenciadas pelas participantes das oficinas Movências, Saberes e Criação, do projeto mulherÁrvore.

Ínsita é uma experiência coreográfica que reflete o desabrochar das mulheres em sua diversidade e subjetividade a partir da relação metafísica entre mulher e planta, em uma analogia à sabedoria inata das árvores em aderência a sabedoria intrínseca das mulheres.

As apresentações proporcionarão ao público uma experiência imersiva em discursos e formas de expressões criadas em conjunto por um grupo diverso de mulheres, entre elas: donas de casa, professoras, artesãs, costureiras, vendedoras, geógrafa, mães. Como num dossel de folhas vivas que juntas formam um ecossistema que da vida à performance. Após a sessão das 16h, do dia 19, haverá um bate-papo com o elenco de mulheres.

O projeto, realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (FAC/DF), foi idealizado e conduzido pela multiartista Cleani Calazans. O elenco é composto por mulheres que nunca haviam vivenciado uma experiência artística em cena. A equipe técnica e artística também é inteiramente composta por mulheres, como forma de valorização e incentivo de profissionais femininas do meio cultural.

ÍNSITA

Ínsita, que tem como significado implantar-se; semeado pela natureza; natural ou inato, surge do desejo de investigação e pesquisa sobre o universo das subjetividades das mulheres diversas a partir da expressividade de seus corpos, assim como as árvores que encontram energia no movimento de seus ciclos naturais. “A proposta foi germinada pelo entendimento de como nós, mulheres, sentimos e percebemos o mundo em nosso entorno e de como cultivar possibilidades de novos caminhos”, explica Cleani Calazans.

O trabalho, que tem direção e dramaturgia de Cleani, foi construído a partir das impressões e significados vivenciados ao longo dos oito meses do Projeto mulherÁrvore. O resultado final, o espetáculo Ínsita, tem fundamento em pesquisas sobre botânica, comportamentos e inteligência das plantas. Cleani estruturou a obra a partir desse olhar diverso das mulheres participantes, instigando os saberes e as suas expressividades. Alguns textos da performance também foram escritos pelas próprias participantes das oficinas.

“Está sendo gratificante fazer essa costura de múltiplas ideias que surgiram ao longo do processo. É sempre um desafio lidar com as incertezas e novos aprendizados. Ver os corpos que deslizam, se entrelaçam, criam, torcem e bailam na delicadeza e no deleite de sentir o próprio corpo para além de uma função ou de um objeto a ser visto, é incrível! Perceber a potencialidade dessas mulheres, que mesmo reprimidas, violentadas, violadas, silenciadas e paralisadas, de uma forma que nunca antes experimentaram, já traz para mim um propósito para a performance”, enfatiza a idealizadora Cleani Calazans.

Por fim, Cleani ressalta: “O corpo não é apenas físico, mas sim a totalidade da experiência humana. O corpo se expressa ao mundo pelo movimento. Ele é um canal para a dança que comporta os ritmos, os silêncios, as paixões, os valores, os sentidos e as percepções. E a dança estimula suas potencialidades e então, o corpo, torna-se um instrumento político que encontra na dança sua linguagem, sua voz e expressão. Um dos melhores caminhos do encontro das mulheres consigo mesmas”.

Foto: Nityama Macrini/Divulgação

Projeto mulherÁrvore

O Projeto, iniciado em agosto de 2022, é idealizado pela multiartista Cleani Calazans e propõe uma vivência criativa coletiva que pretende despertar um olhar sensível para as questões da mulher por meio da arte, do corpo expressivo, do compartilhamento de ideias e saberes, resultando em autotransformação, fortalecimento do poder feminino e engajamento no movimento de mulheres.

MulherÁrvore é composto por 2 etapas baseadas no fazer artístico e na sabedoria de cada mulher. Durante o processo, houve e há um trabalho de integração do movimento consciente do corpo, da autorreflexão e do autocuidado.

A primeira parte, composta por 3 ciclos, aconteceram nas cidades de São Sebastião, Núcleo Bandeirante e Sol Nascente/Pôr do Sol com o “Ciclo de oficinas gratuitas para mulheres: Movências, Saberes e Criação” e a segunda parte teve como resultado dessas vivências a produção do espetáculo.

Serviço

Exposição ‘Ínsita’

Datas e horários: 18/03 às 20h

19/03 às 16h (seguido de bate-papo) e 19h

Local: Centro de Dança do DF – Setor de Autarquias Norte, quadra 1, bloco E

Entrada franca

Contato: (61) 98157-1351 ou @projetomulherarvore