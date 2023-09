Congresso recebe a exposição “Olhares de Israel”

Cerca de 30 obras retratam a cultura e as belezas naturais de Israel, por meio dos diferentes olhares e repertório dos artistas

O Estúdio de Mosaico Cida Carvalho, com a chancela da Embaixada de Israel no Brasil e o apoio do Congresso Nacional, inauguram, na próxima quinta-feira (21), a exposição “Olhares de Israel”. A solenidade de abertura será no Salão Negro do Congresso Nacional, às 10h.

A exposição fica no Congresso até dia 2 de outubro. Serão expostas 30 obras, criadas por artistas visuais brasileiros e israelenses. As composições retratam a cultura e as belezas naturais de Israel, por meio dos diferentes olhares e repertório dos artistas. São interpretações variadas, com base na linguagem da pintura, escultura, fotografia e do mosaico.

A expografia, idealizada pela arquiteta Luciana Amorim, foi inspirada em uma das salas do Museu de Israel em Jerusalém e traça um paralelo entre arte, arquitetura e fotografia, seja a partir de contrastes ou de consonâncias dos materiais. “O intercâmbio cultural é de total relevância para estreitar laços, possibilitar a troca de conhecimento e incentivar os artistas de Israel a levarem o melhor do Brasil”, explica a artista visual Cida Carvalho, idealizadora e diretora-geral da exposição.

Serviço:

Exposição ‘Olhares de Israel‘

Onde: Salão Negro do Congresso Nacional

Data: 21 de setembro a 2 de outubro

Horários de visitação: segunda a sexta, das 9h à 12h e das 13h às 18h | fins de semana, das 9h às 17h

Mais informações: https://www.cidacarvalhomosaicos.com.br/