Ativista indígena Shirley Krenak apresenta “Sons que Curam” no Memorial dos Povos Indígenas

A artista e ativista indígena Shirley Krenak apresenta, a partir de 30 de agosto, no Memorial dos Povos Indígenas, a exposição “Sons que Curam”. A experiência é imersiva, com recursos tecnológicos, e aborda temas como a preservação de biomas, águas e ancestralidade. A entrada é gratuita.

Para a criação da obra, Shirley Krenak, guardiã da cultura Krenak, percorreu mais de 700 quilômetros às margens do Rio Doce, chamado pelo povo Krenak de Watu cruzando a Terra Indígena Krenak e a Mata Atlântica, bioma em constante ameaça de destruição. Ao longo do trajeto, acompanhando o fluxo do Rio, a artista captou sons, imagens e sua simbiose com o meio-ambiente.

Por meio da exibição de som ambisônico e da projeção de imagens, a artista usa de recursos tecnológicos para criar um mergulho por paisagens naturais e urbanas com cantos, danças e ritos espirituais. A vivência, com duração de 20 minutos, contará com a performance da artista e será apresentada em sessões às 19h, 20h e 21h, de 30 de agosto a 02 de setembro. Todas as sessões contam com acessibilidade em Libras.

“O som está em todos os seres, humanos e não humanos. Apresento o som da nossa casa, a casa comum. O lugar onde eu habito e que você também habita. A instalação é um convite ao escutar. Quando se aprende a ouvir sons, se fortalece a potência sagrada da Mãe Terra. Diante das agressões constantes que ameaçam as condições da vida, a instalação surge da necessidade de uma interação cuidadosa com todas as formas de existência”, diz Shirley Krenak.

Serviço:

Instalação Shirley Krenak – Sons que Curam

Local: Memorial dos Povos Indígenas – Eixo Monumental Oeste, em frente ao Memorial JK

Visitação: de 30 de agosto a 02 de setembro, das 9h às 18h

Sessões: de quinta a sábado, às 19h, 20h e 21h. Todas com tradução simultânea para Libras

Entrada franca, mediante retirada de ingresso no Sympla

Classificação indicativa: livre para todos os públicos

Informações: @djukurnasonsquecuram