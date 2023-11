Artistas farão oficina em homenagem a semana da consciência negra

A “Oficina do Painel Afroindígena”, de Josafá Neves, acontecerá durante a exposição “Traços de Memórias”

No próximo dia 24, os artistas Josafá Neves e Tainã Fulô realizarão uma oficina que propõe uma experiência artística com os símbolos e as cores africanas, valorizando a contribuição desses povos para a formação da cultura brasileira. Será construído um painel afro-índigena com os participantes. A ação também é uma homenagem à semana da consciência negra.

A “Oficina do painel afroindígena”, de Josafá Neves, acontecerá durante a exposição “Traços de Memórias”, que está exposta no Museu Vivo da Memória Candanga. A entrada é gratuita, com limite para 40 pessoas. Não é preciso fazer cadastro, basta ir até a sala azul até 10h40 para assinar a lista de presença.

Serviço:

Oficina do painel afroindígena de Josafá Neves

24 de novembro, às 11h

Museu Vivo da Memória Candanga